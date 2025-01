Il Cerignola a Giugliano con la missione di continuare a vincere in trasferta

Di nuovo e subito in campo l’Audace Cerignola, che a Giugliano inaugurerà domani sera la 23^ giornata del girone C di serie C. I ragazzi di Giuseppe Raffaele nel big match di lunedì sono stati raggiunti in pieno recupero dall’Avellino: la rete dell’ex De Cristofaro ha costituito una ennesima occasione in cui i gialloblù sono stati rimontati da situazione di svantaggio, eppure si può comunque pensare ad un bicchiere mezzo pieno, in ragione di un’altra prestazione di sostanza e volontà, al cospetto di una delle favorite alla vittoria finale. Sono otto ora i risultati utili consecutivi da parte degli ofantini, i quali però devono certamente migliorare nella gestione delle partite, specie appunto quando si trovano in vantaggio: numerose sono state le lunghezze lasciate per strada, una maggiore scaltrezza o un pragmatismo più marcato renderebbero ulteriore merito ad un cammino fino a questo punto indubbiamente di rilievo assoluto. Un Cerignola che proverà a centrare il terzo successo esterno consecutivo, mentre il mercato di riparazione continua, così come proseguono i movimenti di entrata ed uscita. Gagliano si è trasferito in prestito con diritto di riscatto al Rimini, vicina l’acquisizione dell’esterno Nicolao dalla Turris. Il mister dell’Audace non ha tenuto la consueta conferenza stampa della vigilia, indice della massima concentrazione da ricercare da parte di tutti, nella prima di due trasferte consecutive.

Un ritorno ed una assenza nello stesso tempo a centrocampo: scontati i due turni di stop, di nuovo a disposizione Paolucci, mentre è stato fermato Tascone dal giudice sportivo. Il posto di quest’ultimo dovrebbe essere rilevato da Bianchini (recuperato pienamente così come Gonnelli e impiegati nella ripresa con l’Avellino). Non è da escludere potenzialmente in attacco la ricostituzione della coppia Jallow-Salvemini, con Achik e Volpe frecce da giocarsi a match in corso.

Con l’attuale nono posto a quota 31 punti ed uno score totale di nove vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte, il Giugliano si sta confermando quale società ormai ambientatasi appieno nella categoria, autrice di tornei condotti lontano dalle zone paludose. I napoletani sono reduci da un punto nelle ultime due uscite, prima il pari acciuffato con l’Avellino, mentre lunedì è arrivata una battuta d’arresto in casa della Cavese. La finestra invernale sinora ha registrato tre variazioni sia in entrata che in uscita: l’innesto principale è stato il portiere Anacoura, dal Sestri Levante. La formazione di Bertotto però ha perso uno dei suoi elementi più interessanti, il classe 2004 Ciuferri, acquistato dal Trapani. Ibou Baldè con cinque centri il miglior realizzatore dei ‘tigrotti’, in un attacco non eccessivamente prolifico (25 gol fatti), pur con il 4-3-3 quale modulo. Assente per squalifica il capitano e bandiera De Rosa, Njambè-Padula-D’Agostino potrebbero comporre il tridente offensivo.

Nell’ultimo precedente in Campania, il 23 dicembre 2023, successo del Cerignola 0-1 con la firma di D’Ausilio. Calcio d’inizio allo stadio “Alberto De Cristofaro” alle ore 20.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Andreano, della sezione di Prato e alla seconda presenza stagionale con l’Audace dopo il ko 5-1 a Trapani.