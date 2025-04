Il Cerignola ad Altamura nell’ultima trasferta di regular season

Penultimo turno della regular season del girone C di serie C: l’Audace Cerignola impegnato nella trasferta di Altamura, ultimo confronto esterno e con una corregionale. I ragazzi di Giuseppe Raffaele domenica scorsa hanno ceduto in casa al Benevento, sconfitta che in sostanza ha fatto abbandonare i propositi di promozione diretta, con il campionato ormai fra le mani dell’Avellino capolista. Il secondo stop casalingo in stagione, pur arrivato al termine di una prestazione sbiadita come raramente accaduto nel torneo, non scalfisce affatto un cammino indubbiamente pregevole e straordinario da parte degli ofantini. Il secondo posto già blindato farà entrare i gialloblù nei quarti di finale nazionali playoff: vetta mai raggiunta dal calcio cittadino, oltre a valere la qualificazione al turno preliminare della coppa Italia maggiore, per la prima volta fra in ambito professionistico. I 180′ restanti in campionato non saranno però svuotati di senso: innanzitutto l’Audace vorrà onorare gli impegni e, soprattutto, incamerare quanti più punti possibili in ottica formazione delle graduatorie che assegneranno le teste di serie nei sorteggi per gli spareggi promozione. Inoltre i gialloblù detengono la palma del miglior rendimento esterno del raggruppamento, un dettaglio statistico da conservare, a testimonianza di una annata feconda e vissuta sempre al vertice.

Squalificato Capomaggio, rientrano dal turno di stop invece Coccia e Visentin: Raffaele non ha tenuto la conferenza stampa, nella quale potevano emergere indicazioni su una possibile rotazione fra gli elementi da mandare in campo. Il posto del mediano argentino sarà preso da Bianchini, torneranno ovviamente titolari gli stessi Coccia e Visentin, mentre in attacco non sono escluse novità, con la possibilità di concedere spazio e minuti un po’ a tutte le pedine del reparto.

Il Team Altamura occupa la quattordicesima posizione con 34 punti ed un bilancio complessivo che conta otto vittorie, dieci pareggi e quattordici sconfitte. L’undici allenato da Di Donato ha messo in tasca da qualche settimana la permanenza nella categoria, obiettivo principale della società visto lo status di neopromossa. I murgiani hanno disputato sicuramente un buonissimo torneo, riuscendo ad assestarsi dopo un inizio difficile e ritrovando da gennaio in poi il proprio terreno di gioco (il “Tonino D’Angelo”), terminati i lavori di adeguamento. Nel mercato invernale i biancorossi hanno innestato la rosa con gli arrivi di Ortisi e Rizzo dal Messina, dello spagnolo Ganfornina dal Casarano e di Onofrietti dal Bari via Turris. Altamura reduce da quattro sconfitte consecutive, con la missione di non alzare bandiera bianca anche nell’ultima uscita davanti al proprio pubblico: il miglior marcatore è l’ex Leonetti, a quota dodici centri, assente fra i pali lo squalificato Viola, grande protagonista del match di andata. Lo schieramento dovrebbe essere un 4-4-2, la difesa sarà guidata dall’altro ex Cerignola, Enrico Silletti.

L’ultimo precedente in terra barese risale alla serie D 2021/22: il 16 febbraio 2022, l’incontro terminò 1-1, con la rete delle ‘cicogne’ firmata da Malcore. Calcio d’inizio alle ore 18.30 (contemporaneità su tutti i campi per le ultime due giornate), con la direzione arbitrale affidata al sig. Sacchi della sezione di Macerata, alla seconda presenza stagionale con l’Audace dopo il successo esterno di Messina al 21° turno.