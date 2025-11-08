Contattaci al 3286684015
    Il Cerignola ad un bivio: contro il Sorrento necessario muovere la classifica

    Il Cerignola ad un bivio: contro il Sorrento necessario muovere la classifica

    La squadra gialloblù per spezzare la serie negativa, rossoneri imbattuti da otto turni

    Emanuele Parlati
    Confronto esterno nella tredicesima giornata del girone C di serie C per l’Audace Cerignola, domani in campo a Potenza, ospite del Sorrento. I ragazzi di Vincenzo Maiuri sabato scorso, sono stati sconfitti in casa dall’Atalanta Under 23, mettendo in fila la quinta sconfitta consecutiva in campionato. Un risultato forse ingeneroso, perché a fare la differenza è stata la prematura espulsione di Cuppone e una serie di episodi girati a sfavore, dato che anche in dieci gli ofantini hanno avuto le occasioni per riaprire la gara. Resta comunque il fatto che si tratti di un momento fra i più difficili della storia calcistica recente: il quartultimo posto con 10 punti, la vittoria che manca da un mese e mezzo ed il solo punto ottenuto nelle ultime sei giornate sono numeri eloquenti. Sarà il primo di due appuntamenti consecutivi in trasferta, ma la sfida con i campani potrebbe rappresentare uno autentico spartiacque nella stagione: o i gialloblù iniziano a risalire, oppure il torneo si rivelerà assai più complicato del previsto. Per il momento il tecnico milanese resta al suo posto ma, personalmente e così come per tutta la squadra, ci si gioca davvero tanto nel viaggio in Basilicata. L’Audace cerca quella scintilla utile per riaccendere un fuoco al momento sopito dallo strato di cenere, ripartendo così verso lidi più tranquilli della classifica.

    Cuppone è stato fermato per due turni dal giudice sportivo: in attacco, oltre ad un Gambale reduce da due centri consecutivi, dovrebbe tornare ad avere una maglia da titolare Emmausso. Escluse corpose modifiche nel resto degli interpreti: qualche leggero ballottaggio è in essere, come la possibilità di rivedere dal 1′ Cretella o la scelta fra Iliev e Greco fra i pali.

    Il Sorrento detiene la quattordicesima piazza in graduatoria, con 12 punti ed un bilancio complessivo di due vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte. I costieri hanno scelto per la panchina Mirko Conte, nel mercato gli innesti maggiori hanno riguardato: i difensori Solcia e Paglino, i centrocampisti Franco e Crecco, gli attaccanti Santini, D’Ursi e Plescia. C’è in prima linea anche Antonio Sabbatani, trasferitosi dopo una fugacissima permanenza sul Tavoliere ad inizio stagione. I rossoneri sono in serie utile da ben otto turni (due vittorie e sei pareggi) e fra le “mura amiche” sinora non hanno mai ottenuto una affermazione, inoltre sono la formazione che ha maturato più ‘x’ nel raggruppamento. Sorrento che non segna tantissimo (dodici i gol fatti) e con D’Ursi miglior marcatore con cinque centri, ma al contempo concede poco, con tredici reti al passivo. Lo schema tattico sarà il 3-5-2, probabile coppia offensiva D’Ursi-Plescia.

    Nell’ultimo precedente, il 23 febbraio 2025, il Cerignola prevalse di misura (0-1), con la firma di Salvemini. Calcio d’inizio allo stadio “Viviani” alle ore 17.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Dini, della sezione di Città di Castello.

