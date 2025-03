Il Cerignola affronta un Trapani rivoluzionato e con il fresco ex Ruggiero

La 29^ giornata del girone C di serie C propone un match di cartello per l’Audace Cerignola, che domani riceverà il Trapani, una delle squadre ad inizio stagione accreditata per il vertice. I ragazzi di Giuseppe Raffaele domenica scorsa hanno battuto di misura il Sorrento a Potenza, mantenendo inalterate le distanze dal secondo posto, occupato adesso in solitaria dall’Avellino. Il sesto successo esterno consecutivo e di questo segmento di torneo (all’interno di una serie utile arrivata a quota 14) è stato all’insegna della maturità e della piena consapevolezza nei propri mezzi: trovato il modo di sbloccare l’incontro con bomber Salvemini, i gialloblù hanno conservato il vantaggio rischiando poco o nulla, malgrado la volontà dei campani di insidiare la difesa. Inizia un mese di marzo intenso e ricco di appuntamenti, periodo nel quale saranno diversi gli incroci da segnare col circoletto rosso e al termine dei quali comprendere nella decisiva volata finale quali saranno gli scenari. Un primato meritato e da difendere in attesa degli sviluppi sulle situazioni di Taranto e Turris che potrebbero riscrivere la classifica, tuttavia l’Audace come al solito bada al sodo e alle questioni di casa propria, lasciando altrove commenti e affermazioni con lo scopo di inceppare una macchina assai rodata. Così l’allenatore delle ‘cicogne’ in conferenza stampa: «Possiamo tranquillamente dire si tratti di un big match, perché affrontiamo una squadra di ottima fattura e grandi individualità. Hanno avuto dei problemi durante la stagione, cambiando tanto ma sempre disponendo di calciatori di qualità. Nelle ultime cinque giornate hanno raccolto dieci punti e hanno vinto nelle due trasferte più recenti, quindi i siciliani sono in salute. Da parte nostra sappiamo di dover mettere il meglio di noi stessi, gli incontri saranno sempre meno e gli obiettivi non solo nostri ma anche delle altre cominciano a consolidarsi».

Il tecnico siciliano dovrà fare a meno di Paolucci, infortunatosi nell’ultima gara: assenza pesante per l’importanza tecnica e da leader in generale, ciononostante nelle più recenti uscite l’organico delle ‘cicogne’ ha dato prova di essere lungo e con numerose alternative senza intaccare il valore complessivo. Ampiezza di scelte dunque, con una possibile rotazione sulle corsie esterne, mentre fra le sicurezze c’è l’ormai abituale tandem offensivo composto da D’Andrea e Salvemini.

La stagione del Trapani non ha rispecchiato in toto le ambizioni elevate con cui si è partiti: prima dell’avvio di questo turno, i siciliani occupavano la settima piazza con 42 punti ed un bilancio totale di undici vittorie, nove pareggi ed otto sconfitte; da aggiungere un cammino in coppa Italia interrotto in semifinale. L’appassionato presidente Antonini ha cambiato ben quattro tecnici, partendo da Torrisi passando per Aronica e Capuano fino a Torrente, in panchina da un mese. Il mercato di gennaio è stato all’insegna dell’autentica rivoluzione, soprattutto nel reparto avanzato totalmente modificato: ceduto all’Avellino il capocannoniere Lescano e gli altri compagni da Kanoute a Bifulco, sono arrivati Ciuferri, Anatriello, Piovanello, Ongaro e il norvegese Stensrud. Idem negli altri reparti, con il fresco ex Zak Ruggiero, Hraiech e Toscano in mediana, mentre in difesa ci sono Liotti, Mulè e Malomo. Praticamente identico il rendimento fra casa e trasferta dei granata, i quali dovrebbero schierarsi con il 3-4-3: l’obiettivo è agguantare la migliore posizione playoff possibile, per giocarsi le chance di promozione nella postseason.

L’unico precedente risale al confronto dell’andata, con l’Audace pesantemente sconfitta 5-1: occasione per gli ofantini di riscattare quel rovescio, in un percorso che da allora è stato decisamente in ascesa. Calcio d’inizio al “Monterisi” alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Zanotti, della sezione di Rimini, alla seconda presenza con i gialloblù dopo lo 0-0 di Catania.