Il “Monterisi” si conferma fortino dell’Audace Cerignola. Nel recupero contro l’Inter U23, gli uomini di Raimondo Catalano si impongono per 3-0, agganciano la Scafatese al terzo posto in classifica e ritrovano la vittoria dopo due turni di astinenza. Una prova di concretezza e cinismo quella dei gialloblù, capaci di capitalizzare le occasioni costruite e di contenere le iniziative dei giovani nerazzurri, penalizzati da un passivo forse eccessivo. Sugli scudi anche Viola, determinante in più circostanze.

Catalano opera quattro cambi rispetto alla sfida con il Barletta: Sena nel terzetto difensivo, Silvestro, Moreso e Volpe sulla linea mediana, con Meli e D’Orazio alle spalle di Gambale. Ampio turnover anche per Stefano Vecchi, che rivoluziona il reparto arretrato e schiera Agbonifo e Mancuso a supporto dell’unica punta Fumagalli.

Nonostante la pioggia e il vento, la gara si accende sin dalle prime battute. Al 5′ Gambale, servito in profondità, impegna Melgrati, bravo a respingere con il piede. Sul fronte opposto ci prova Charlys dalla distanza, senza inquadrare lo specchio. Volpe tenta la conclusione a giro, mentre al 12′ è Mancuso a far tremare il pubblico di casa, centrando la traversa dall’interno dell’area di rigore. Viola si oppone con efficacia a una conclusione dalla distanza di Fiordilino, prima che Gambale sprechi una buona opportunità sugli sviluppi di una combinazione tra Volpe e Meli. Alla mezz’ora Cretella tenta la soluzione dalla lunga distanza, trovando però la risposta di Melgrati. Quando il primo tempo sembra destinato a chiudersi senza reti, l’Audace passa: al 45′ Gambale anticipa la difesa nerazzurra e insacca di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Cretella.

L’Inter U23 rientra in campo con piglio aggressivo e dopo appena trenta secondi sfiora il pareggio con Fumagalli, sul quale Viola si supera con un intervento di pregevole fattura. L’estremo difensore ofantino è provvidenziale anche su Agbonifo. Nel momento di maggiore pressione degli ospiti, tuttavia, il Cerignola trova il raddoppio: al 12′ st Volpe si inventa una conclusione di destro che termina all’incrocio dei pali, senza lasciare scampo a Melgrati. Il doppio vantaggio permette agli uomini di Catalano di gestire la gara, concedendo l’iniziativa ai nerazzurri e cercando di colpire negli spazi. Gambale fallisce l’occasione del tris poco prima di lasciare il campo a Padula. La terza rete arriva comunque al 39′ st, quando Cretella batte Melgrati con il mancino, impreziosendo una prestazione di assoluto livello. Nel recupero c’è ancora spazio per il palo colpito da Fumagalli e per un decisivo salvataggio di Martinelli su Tosto.

Al triplice fischio esplode la gioia del “Monterisi”: tre gol, tre punti e il ritorno sul terzo gradino della classifica. L’Audace ritrova il successo e rilancia le proprie ambizioni nei quartieri alti della graduatoria.

Foto Gallery a cura di Ivano Marano

AUDACE CERIGNOLA-INTER U23 3-0

AUDACE CERIGNOLA (3-4-2-1): Viola 6, Cocorocchio 6, Gasbarro 6 (31′ st Martinelli 6), Sena 6; Silvestro 6, Moreso 6, Cretella 6, Volpe 6 (23′ st Boccadamo 6); Meli 6 (24′ st Sellaf 6), D’Orazio 6 (41′ st Pinotti 6); Gambale 6 (23′ st Padula 6). Allenatore: Raimondo Catalano 6.

INTER U23 (3-4-2-1): Melgrati 6, Garonetti 6 (17′ st Aidoo 6), Stante 6, Jakirovic 6 (25′ st Tosto 6); Charlys 6, Kaczmarski 6, Fiordilino 6 (25′ st Cerpelletti 6), Marello 6 (41′ st Sorino 6); Mancuso 6 (17′ st Mosconi 6), Agbonifo 6; Fumagalli 6. Allenatore: Stefano Vecchi 6.

Marcatori: 45′ pt Gambale, 12′ st Volpe, 39′ st Cretella.

Arbitro: Guitaldi di Rimini 6.

Ammoniti: 24′ pt Meli, 30′ pt Mancuso, 46′ pt Gambale, 8′ st Jakirovic, 26′ st Boccadamo.

Angoli: 2-7.

Recupero: 2′ pt, 4′ st.