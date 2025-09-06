Il Cerignola contro il Siracusa va a caccia della prima gioia in campionato

Va alla ricerca della prima vittoria in campionato l’Audace Cerignola, che ospita domani il Siracusa, nella terza giornata del girone C di serie C. I ragazzi di Enzo Maiuri, sabato scorso, hanno ottenuto il secondo pareggio consecutivo uscendo indenni dal “Viviani” di Potenza. Sarà il primo match stagionale a mercato chiuso, prima dell’avvento della finestra invernale: la sessione estiva si è chiusa con gli innesti dell’esterno Todisco e della punta Gambale, in generale la società ofantina è stata molto attiva con numerose operazioni sia in entrata che in uscita. L’organico si è parecchio modificato rispetto alla passata annata, le cessioni eccellenti di elementi quali Capomaggio, Salvemini, Romano, Tascone hanno portato introiti importanti, i volti nuovi rappresentano la volontà di investire sulla linea verde sostenuta da alcuni senatori imprescindibili. I gialloblù dunque davanti ai propri tifosi cercheranno di ottenere un risultato pieno, nell’ottica di consolidamento e ricerca di una amalgama necessaria, visti i tanti cambiamenti. Un Cerignola che nell’appuntamento lucano ha mantenuto la porta inviolata e ha costruito delle occasioni rilevanti da rete, segno che già i primi segnali dell’impostazione tattica dell’allenatore ex Cavese vanno ormai ad immagazzinarsi. «La squadra ha lavorato col massimo impegno, ognuno cercando di impostarsi sulla massima prestazione da mettere al servizio dei compagni. Non sarà semplice – ha sottolineato Maiuri in conferenza stampa – e la classifica non conta visto che la stagione è solo agli inizi, dobbiamo esibire una gran prova per venire a capo delle situazioni che possono crearsi in partita».

Nell’ormai abituale 3-5-2, non dovrebbero esserci particolari mutamenti, con la fiducia rinnovata a gran parte degli interpreti di queste prime uscite ufficiali. In attacco sempre Cuppone ed Emmausso, Martinelli a guidare la retroguardia, Bianchini nel ruolo di mediano. Ancora assente Ligi, torna però nell’elenco dei convocati Paolucci, dopo mesi di stop per la rottura dei legamenti di un ginocchio a febbraio scorso.

Con la vittoria nel girone I di serie D della scorsa stagione, il Siracusa è tornato fra i professionisti dopo una assenza di sette anni e un percorso di rinascita a seguito di fallimento. Da matricola, l’obiettivo consiste in una permanenza nella categoria, gli aretusei hanno confermato in panchina Marco Turati, artefice del salto fra i professionisti. La campagna acquisti è stata un po’ più tortuosa, perché l’organico è stato allestito sostanzialmente nelle ultime due settimane, una volta sbloccata una fideiussione aggiuntiva. Fra gli arrivi principali, da segnalare: il portiere Farroni, i difensori Pacciardi, Krastev e Cancellieri, i centrocampisti Damian e Frisenna, gli attaccanti Molina, Valente, Capanni e Contini. Last minute l’ingaggio dello svincolato Vittorio Parigini, ex dell’incontro e con l’Audace nella prima metà del campionato 2024/2025. Gli azzurri sono ancora a zero punti, tuttavia le due sconfitte rimediate sono arrivate con punteggi di misura contro rivali del calibro di Salernitana e Monopoli. I siciliani dovrebbero schierarsi con il 4-2-3-1, Capanni (a segno nella sfida con i biancoverdi) il probabile terminale offensivo.

Non ci sono precedenti fra le due formazioni: calcio d’inizio allo stadio “Monterisi” alle ore 20.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Aldi, della sezione di Lanciano.