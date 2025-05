Il Cerignola entra in gioco nei playoff, affrontando lo scoglio Atalanta Under 23

Sta per scoccare il momento del debutto del Cerignola nei playoff promozione di serie C: domani l’Audace affronterà in trasferta l’Atalanta Under 23, nell’andata dei quarti di finale. I ragazzi di mister Raffaele tornano a calcare il rettangolo verde dopo aver chiuso la regular season lo scorso 27 aprile, con la vittoria 1-0 sul Latina. Un campionato straordinario e una annata memorabile per i gialloblù: in testa per diverse giornate e contendendo fino a due giornate dal termine il successo finale in un appassionante duello con l’Avellino, record di punti (67, 73 invece quelli sul campo) dall’approdo nei professionisti, una crescita esponenziale di mentalità e costanza nel rendimento. Il sorteggio effettuato giovedì in tarda mattinata ha regalato forse l’avversario peggiore fra quelli possibili, la lunga sosta incognita maggiore nell’avvicinamento ad un match storico. Tuttavia la pausa era necessaria per ricaricare le batterie dopo un torneo condotto al massimo, la squadra in queste settimane ha lavorato duramente per non farsi cogliere impreparata. La scalata verso la serie B sarà tortuosa, ma le ‘cicogne’ non mancheranno di provarci fino all’ultima energia utile, attraverso le qualità che hanno contraddistinto il percorso compiuto in questi mesi: intensità, determinazione, senso di appartenenza e voglia di prevalere. «Affrontiamo una squadra che sta facendo parlare di sé in maniera molto positiva, dobbiamo cercare di essere pronti dal primo minuto e i dettagli possono essere decisivi arrivati a questo punto – ha detto mister Raffaele -. Bisognerà ragionare nell’ottica delle due gare, i miei uomini sanno cosa gli aspetta e dovremo essere bravi ad avere l’impatto giusto».

Non ci sono squalifiche pregresse da scontare e per ciò che concerne le ammonizioni si ripartirà da zero: il tecnico siciliano dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione, il test effettuato contro l’Audace Barletta (vincitrice del girone A di Promozione) è stata una sorta di prova generale. Recuperato pienamente Martinelli in difesa, per il resto si va verso la formazione tipo con alcuni ballottaggi: McJannet si candida ad un posto a centrocampo, come Cuppone in predicato di comporre con Salvemini il tandem offensivo.

L’Atalanta Under 23 ha chiuso il suo campionato nel girone A all’ottavo posto, con 57 punti ed un bilancio complessivo di sedici vittorie, nove pareggi e tredici sconfitte. Nei playoff, i nerazzurri allenati da Francesco Modesto hanno espugnato prima Trento e poi il terreno di gioco dell’Albinoleffe nella fase a gironi, mentre nel primo turno nazionale hanno travolto la Torres (terza nel girone B) rifilando un 7-1 all’andata e rendendo ininfluente la sconfitta 2-1 in Sardegna. L’età media degli orobici è inferiore ai 22 anni, a testimonianza di una produttività e di un valore del settore giovanile da sempre ai massimi livelli in Italia. Fra gli osservati speciali il capocannoniere del girone A Vanja Vlahovic (19 centri in campionato, più altri tre sinora nei playoff) e gli altri elementi offensivi Vavassori e Cassa, autentici mattatori nel doppio incrocio con i rossoblù sardi. Panada e l’ex Pescara Gyabuaa elementi interessanti per la mediana, Alessio e De Nipoti (quest’ultimo già debuttante in serie A, al pari di Vlahovic) insidiosi in prima linea per gol e assist. Lo schema dei lombardi dovrebbe essere il 3-4-2-1, per una compagine che concede qualcosa in difesa ma sa essere molto pericolosa dalla trequarti in poi.

Nessun precedente storico fra i due club, calcio d’inizio nel prestigiosissimo palcoscenico del “Gewiss Stadium” di Bergamo alle ore 18.15, con la diretta nazionale del match su Raisport (canale 58 del digitale terrestre). La direzione arbitrale è stata affidata al sig. Lovison, della sezione di Padova, alla seconda presenza stagionale con i gialloblù dopo l’affermazione esterna sul Sorrento del 23 febbraio scorso.