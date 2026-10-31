Il Cerignola fa l’impresa: Catania battuto 1-0, decide Boccadamo

L’Audace Cerignola supera il Catania per 1-0 al Monterisi, al termine di una gara giocata con personalità e caratterizzata da numerose occasioni da rete. A decidere il confronto è Boccadamo, che al 56′ approfitta di un grave errore di Allegretto e regala ai gialloblù una vittoria meritata per quanto mostrato soprattutto nella prima frazione.

La formazione di Catalano parte con il piede giusto e mette subito in difficoltà gli ospiti. Al 9′ Vitale trova sulla propria strada Dini, mentre poco dopo Kurti sfiora il vantaggio di testa. Il portiere rossazzurro diventa protagonista assoluto al 21′, quando si oppone prima a D’Orazio e poi a Gambale, ripetendosi quattro minuti più tardi ancora sull’attaccante gialloblù. Il Catania prova a rispondere con Cicerelli, pericoloso su punizione e con una conclusione a giro, ma è il Cerignola a costruire le opportunità migliori. Boccadamo e Gambale non trovano la porta da posizioni favorevoli, mentre al 42′ Cretella, servito da D’Orazio, spreca una clamorosa occasione a tu per tu con Dini. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, risultato decisamente stretto ai padroni di casa.

Nella ripresa i siciliani provano a cambiare passo e al 51′ Lunetta manda di poco alto. Al 56′, però, arriva la svolta: Allegretto sbaglia, Boccadamo ne approfitta e porta in vantaggio il Cerignola, facendo esplodere il Monterisi. La reazione del Catania è immediata. Longo inserisce Liguori e Caligara, entrambi protagonisti di due occasioni ravvicinate: il primo impegna Viola con una spettacolare rovesciata, il secondo sfiora la traversa con una potente conclusione dal limite. I rossazzurri aumentano la pressione e il tecnico etneo prova a dare ulteriore peso all’attacco con Insigne e Caturano. Catalano risponde gestendo le energie e inserendo forze fresche. All’81’ è proprio il neoentrato Padula ad andare vicino al raddoppio, ma il suo tiro termina sul fondo. Nel finale il Cerignola difende con attenzione il vantaggio, resistendo anche nei cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro Diop. Al triplice fischio è festa gialloblù: il Cerignola conquista tre punti contro un Catania che ha provato a reagire, ma che ha pagato l’errore decisivo nella ripresa.

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Fotogallery a cura di Ivano Marano

AUDACE CERIGNOLA–CATANIA 1-0

AUDACE CERIGNOLA (3-4-2-1): Viola; Cocorocchio, Kurti (34′ st Sena), Miranda; Boccadamo, Moreso, Cretella, Volpe (34′ st Padula); Vitale (42′ st Martinelli), D’Orazio (29′ st Sellaf); Gambale (42′ st Pinotti). A disp.: Vailati, Nanula, Amiranda, Guaragna, Iorio, Casarosa, Bonfigli, Seminari, Parlato. All.: Catalano.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Cabianca, Di Gennaro, Allegretto; Lunetta (25′ st Insigne), Quaini (34′ st Bruzzaniti), Vallocchia (16′ st Liguori), Masciangelo (16′ st Caligara); Cavuoti, Cicerelli; Coda (25′ st Caturano). A disp.: Rinaldi, Pagliai, Perrotta, Torrasi, Corbari, Ierardi, Donnarumma. All.: Longo.

ARBITRO: Diop di Treviglio.

NOTE: Al 33′ pt revisione FVS per un possibile secondo giallo a Lunetta, senza provvedimenti disciplinari.

RETI: 11′ st Boccadamo (AC).

AMMONITI: 27′ pt Miranda (AC), 30′ pt Lunetta (CAT), 2′ st Cocorocchio (AC), 21′ st Di Gennaro (CAT), 28′ st Allegretto (CAT).

ANGOLI: 5-2

RECUPERO: 1′; 5′.