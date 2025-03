Il Cerignola fermato dal Crotone, stop dopo diciassette risultati utili

Si ferma a diciassette la serie utile dell’Audace Cerignola, battuto a Crotone 2-1: non è bastato Salvemini per uscire indenni dallo “Scida”. Match che si è confermato come alla vigilia ostico e difficile, reso ancor più impervio dall’inferiorità numerica nell’ultimo quarto d’ora più recupero. Raffaele oltre che a Paolucci ed Achik deve rinunciare nel riscaldamento a Martinelli (affaticamento muscolare), così restituisce la retroguardia al terzetto Visentin-Gonnelli-Ligi. Coccia e Russo sono gli esterni in mediana, D’Andrea rientra a comporre la coppia offensiva con Salvemini. Nel suo 4-2-3-1, Longo recupera Gomez con alle spalle il trio Silva-Murano-Vitale, in porta c’è Sassi e Vinicius rileva lo squalificato Gallo a centrocampo. Proprio i padroni di casa impongono un ritmo serrato fin dalle prime battute, presidiando la metà campo avversaria pur senza creare pericoli. I gialloblù cominciano ad alzare il pressing, riuscendo a recuperare qualche pallone mancando però di innescare ripartenze interessanti. La prima occasione capita al 21′, quando Guerini raccoglie un pallone vagante, trovando la pronta ed essenziale deviazione in corner di Gonnelli. Segue una lunga fase in cui è l’agonismo a farla da padrone, le difese prevalgono sugli attacchi e non si annotano altre pallegol. I calabresi nel finale di frazione trovano lo spunto per aprire le marcature: Cargnelutti crossa dalla trequarti destra, Gomez e Murano non ci arrivano ma la sfera trova sul secondo palo Vitale, il cui sinistro secco si infila sotto la traversa (43′). Poco prima dell’intervallo, sulla smanacciata di Greco seguita ad una punizione dei padroni di casa, Silva calcia sopra la traversa.

McJannet (convocato in under 21 irlandese) per Bianchini al rientro dagli spogliatoi, con un avvio di ripresa approcciato al meglio dagli ofantini, che vanno al tiro con D’Andrea al 52′ ma la soluzione a giro non trova il bersaglio. É comunque il preludio al pareggio, col cronometro ad indicare il 58′: Ligi recupera palla su Silva (pitagorici a protestare reclamando il fallo), Capomaggio verticalizza per Salvemini, il quale si dimostra glaciale superando Sassi in uscita con grande precisione; sedicesimo centro sul campo per l’attaccante. Longo inserisce Ricci e Tumminello, poco più tardi i locali rimettono la freccia (63′): traversone di Groppelli, batti e ribatti su cui Salvemini salva sulla linea su Vinicius, pallone di nuovo in mezzo ed è proprio Ricci a spedire in rete da due passi. La missione per l’Audace si complica al 75′, Tascone accumula due gialli in pochi minuti e viene espulso: sulla seconda ammonizione però, pochi istanti prima un possibile fallo su Volpe da parte di Di Pasquale (anch’egli gravato da sanzione), l’incerto arbitro Maccarani ha ritenuto di lasciar correre. Le ‘cicogne’ con un uomo in meno accusano un po’ la fatica dei dispendiosi impegni precedenti, Greco respinge sul tentativo di Ricci. Nello spezzone conclusivo, seppur con grande generosità e l’ingresso di Cuppone – oltre ai precedenti di Volpe, Nicolao e Santarcangelo – prova a rimettere in sesto le sorti. La girata di Cuppone non crea grattacapi a Sassi ad inizio recupero, il punteggio non cambia più e l’intero bottino va all’undici rossoblù.

Il Cerignola resta primo con 58 punti, che potrebbe subire però il sorpasso dell’Avellino nel prossimo turno, dato che i gialloblù osserveranno il turno di riposo. Tutto comunque è ancora da decidere, nonostante lo stop l’Audace rimane in corsa per un obiettivo assolutamente storico.

CROTONE-AUDACE CERIGNOLA 2-1

Crotone (4-2-3-1): Sassi; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli; Stronati, Vinicius (81’ Schirò); Silva (60’ Ricci), Murano (81’ Oviszach, dal 90’ Barberis), Vitale; Gomez (60’ Tumminello). A disposizione: Martino, D’Alterio, Piras, Armini, Cantisani, Cocetta, Rispoli, Vilardi. Allenatore: Emilio Longo.

Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Visentin, Gonnelli, Ligi (89’ Cuppone); Coccia (67’ Volpe), Tascone, Capomaggio, Bianchini (46’ McJannet), Russo (67’ Nicolao); D’Andrea (67’ Santarcangelo), Salvemini. A disposizione: Saracco, Fares, Sainz-Maza, Velasquez, Romano, Martinelli, Ianzano, Carrozza. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Reti: 42’ Vitale (C), 58’ Salvemini (AC), 63’ Ricci (C).

Ammoniti: Di Pasquale, Cargnelutti, Vinicius, Oviszach (C); D’Andrea (AC). Espulso: Tascone (AC) al 75’ per doppia ammonizione.

Angoli: 5-2. Fuorigioco: 2-2. Recuperi: 1’ pt, 5’ st.

Arbitro: Maccarini (Arezzo). Assistenti: Chichi (Palermo)-Cassano (Saronno). Quarto ufficiale: Tropiano (Bari).