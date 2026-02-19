Il Cerignola in casa col Casarano, per tenere a distanza i salentini

La sfida fra Audace Cerignola e Casarano aprirà la 28^ giornata del girone C di serie C, domani sera. I ragazzi di Vincenzo Maiuri sabato scorso hanno perso 3-0 a Cosenza, uno stop che ha interrotto la serie utile di sette risultati e diventando la prima sconfitta del 2026. Pur se la trasferta calabrese abbia comportato l’arretramento all’ottavo posto della classifica, non viene minimamente intaccato quanto di buono stiano facendo i gialloblù, autori anche contro i rossoblù di una prestazione volitiva e di spessore, mancando però di finalizzazione in zona gol. Gli ofantini hanno quindi tutta l’intenzione di ripartire di slancio, per tenere a distanza in classifica i prossimi rivali e, in caso di bottino pieno, salire a quota 42 che rappresenterebbe sostanzialmente l’acquisizione della salvezza con più di dieci turni di anticipo. Una volta che saranno state raggiunte le lunghezze utili per tagliare il traguardo primario definito dalla società prima dell’avvio della stagione, l’Audace potrà giocare in maniera se possibile più spensierata e senza assilli, proiettandosi verso la conquista della quarta partecipazione consecutiva ai playoff da quando il club del Tavoliere è fra i professionisti. L’avvicinamento al match è stato il solito, fra massima attenzione e lavoro intenso tecnico-tattico: le ‘cicogne’ avranno anche il desiderio di rendere pan per focaccia in relazione all’andata, che vide imporsi i salentini per 3-0.

Per ciò che concerne la formazione, occhi puntati su capitan Martinelli, non al meglio: se la panchina di Catania aveva fatto pensare ad un normale turno di riposo, l’assenza dalla distinta di Cosenza è indice di qualche problema fisico. Le condizioni dell’ex Catanzaro saranno valutate sino all’ultimo, in caso di forfait il terzetto arretrato sarà composto ancora da Todisco-Gasbarro-Ligi. Nessuna variazione prevista nel resto dell’undici di partenza, con Gambale punta, sostenuto da D’Orazio.

Il Casarano detiene il nono posto in classifica con 36 punti messi in cascina ed un bilancio complessivo di dieci vittorie, sei pareggi ed undici sconfitte. Il team allenato da Di Bari ha reagito ad un periodo negativo, conquistando tre risultati positivi nelle ultime quattro uscite e nel precedente turno ha superato in casa la Casertana in extremis. Nel mercato invernale, i rossazzurri sono intevenuti principalmente in difesa e in attacco: fra gli arrivi principali, Mercadante, Negro e Bachini nel primo reparto; Grandolfo e gli ex Leonetti e Santarcangelo nel secondo. Le ‘serpi’ hanno fatturato più del doppio dei punti in casa, buona la capacità realizzativa (37 gol fatti) con Chiricò miglior marcatore con 12 centri, mentre la retroguardia è la seconda peggiore del raggruppamento, dati i ben 45 gol al passivo. Sarà assente per squalifica Mercadante, lo schieramento dovrebbe essere il 3-4-1-2, con Chiricò alle spalle del duo Grandolfo-Santarcangelo.

L’ultimo precedente a Cerignola risale alla serie D, edizione 2021/2022: il 13 febbraio 2022, vittoria 1-0 dell’Audace, con la firma di Loiodice. Calcio d’inizio allo stadio “Monterisi” alle ore 20.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Viapiana, della sezione di Catanzaro.