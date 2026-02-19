Contattaci al 3286684015
    Il Cerignola in casa col Casarano, per tenere a distanza i salentini

    Reduci dallo stop di Cosenza, i gialloblù vogliono riprendere la marcia. Pure i salentini in zona playoff, con gli ex Leonetti e Santarcangelo in rosa

    da Emanuele Parlati
    La sfida fra Audace Cerignola e Casarano aprirà la 28^ giornata del girone C di serie C, domani sera. I ragazzi di Vincenzo Maiuri sabato scorso hanno perso 3-0 a Cosenza, uno stop che ha interrotto la serie utile di sette risultati e diventando la prima sconfitta del 2026. Pur se la trasferta calabrese abbia comportato l’arretramento all’ottavo posto della classifica, non viene minimamente intaccato quanto di buono stiano facendo i gialloblù, autori anche contro i rossoblù di una prestazione volitiva e di spessore, mancando però di finalizzazione in zona gol. Gli ofantini hanno quindi tutta l’intenzione di ripartire di slancio, per tenere a distanza in classifica i prossimi rivali e, in caso di bottino pieno, salire a quota 42 che rappresenterebbe sostanzialmente l’acquisizione della salvezza con più di dieci turni di anticipo. Una volta che saranno state raggiunte le lunghezze utili per tagliare il traguardo primario definito dalla società prima dell’avvio della stagione, l’Audace potrà giocare in maniera se possibile più spensierata e senza assilli, proiettandosi verso la conquista della quarta partecipazione consecutiva ai playoff da quando il club del Tavoliere è fra i professionisti. L’avvicinamento al match è stato il solito, fra massima attenzione e lavoro intenso tecnico-tattico: le ‘cicogne’ avranno anche il desiderio di rendere pan per focaccia in relazione all’andata, che vide imporsi i salentini per 3-0.

    Per ciò che concerne la formazione, occhi puntati su capitan Martinelli, non al meglio: se la panchina di Catania aveva fatto pensare ad un normale turno di riposo, l’assenza dalla distinta di Cosenza è indice di qualche problema fisico. Le condizioni dell’ex Catanzaro saranno valutate sino all’ultimo, in caso di forfait il terzetto arretrato sarà composto ancora da Todisco-Gasbarro-Ligi. Nessuna variazione prevista nel resto dell’undici di partenza, con Gambale punta, sostenuto da D’Orazio.

    Il Casarano detiene il nono posto in classifica con 36 punti messi in cascina ed un bilancio complessivo di dieci vittorie, sei pareggi ed undici sconfitte. Il team allenato da Di Bari ha reagito ad un periodo negativo, conquistando tre risultati positivi nelle ultime quattro uscite e nel precedente turno ha superato in casa la Casertana in extremis. Nel mercato invernale, i rossazzurri sono intevenuti principalmente in difesa e in attacco: fra gli arrivi principali, Mercadante, Negro e Bachini nel primo reparto; Grandolfo e gli ex Leonetti e Santarcangelo nel secondo. Le ‘serpi’ hanno fatturato più del doppio dei punti in casa, buona la capacità realizzativa (37 gol fatti) con Chiricò miglior marcatore con 12 centri, mentre la retroguardia è la seconda peggiore del raggruppamento, dati i ben 45 gol al passivo. Sarà assente per squalifica Mercadante, lo schieramento dovrebbe essere il 3-4-1-2, con Chiricò alle spalle del duo Grandolfo-Santarcangelo.

    L’ultimo precedente a Cerignola risale alla serie D, edizione 2021/2022: il 13 febbraio 2022, vittoria 1-0 dell’Audace, con la firma di Loiodice. Calcio d’inizio allo stadio “Monterisi” alle ore 20.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Viapiana, della sezione di Catanzaro.

    Ultimora

    Attualità

    Ancora disagi alla scuola media “Don Bosco” di Cerignola

    Ne avevamo parlato alcune settimane fa, ma evidentemente i problemi persistono alla scuola media...
    Cultura

    Paolo Caiazzo porta al ‘Roma Teatro’ di Cerignola “I Promessi Suoceri”

    Sabato 21 febbraio, alle ore 21:00, il palco del Roma Teatro di Cerignola ospiterà uno...
    Cultura

    “Cin-Ci-Là”: al ‘Mercadante’ il centenario di un’operetta che ha fatto storia

    Il prossimo 21 febbraio alle ore 21:00, il Teatro Mercadante si trasforma in una...
    Cronaca

    Falsi braccianti nei campi del Foggiano, in 98 indagati per l’ennesima truffa all’Inps

    Sono 98 gli indagati della Procura di Foggia per l’ennesima presunta truffa all’Inps dei...
    Attualità

    Cerignola, furti e atti vandalici in due negozi in corso Roma

    Il Comitato a tutela dei Commercianti e Partite Iva di Cerignola esprime tutta la...
    Attualità

    Giustizia, cittadinanza attiva e libertà d’informazione: Morosini e Ranucci a Cerignola

    Venerdì 20 febbraio presso la biblioteca Ikigai di Palazzo Fornari a Cerignola alle ore...

