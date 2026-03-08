Il Cerignola in casa dell’Atalanta Under 23, alla ricerca di altri punti playoff

Nella giornata numero 31 del girone C di serie C, l’Audace Cerignola questa sera sarà impegnata in trasferta, ospite dell’Atalanta Under 23. I ragazzi di Vincenzo Maiuri, nel turno infrasettimanale di giovedì, hanno battuto 4-2 il Trapani, scavalcando così il Monopoli in settima posizione. La terza vittoria consecutiva è stata costruita soprattutto grazie ad un ottimo primo tempo, bravi in ogni caso i gialloblù a non farsi distrarre da cause esterne e a condurre in porto la gara. L’obiettivo dell’undici ofantino da qui alla fine della regular season è provare a scalare ancora la classifica: la quarta partecipazione consecutiva ai playoff è tutt’altro che un miraggio, anzi eventualità concreta, per cui l’ambizione non deve mai mancare, ad un gruppo cresciuto in maniera esponenziale proprio dal match d’andata, quando il netto ko operato dagli orobici significò il quinto stop consecutivo. L’Audace avrà come missione quella di tornare a fare punti nella versione esterna, dopo le sconfitte rimediate contro Cosenza e Cavese: la terza uscita in poco più di una settimana non è mai semplice da sostenere, tuttavia il ricambio fra i titolari operato da Maiuri con i siciliani ha avuto il responso di poter contare anche su qualche elemento meno impiegato, senza perdere di qualità.

Con riferimento a tale discorso, è probabile che nell’appuntamento di domani sera il tecnico milanese decida di riproporre la formazione tipo: unico dubbio la presenza di Todisco, in caso di nuovo forfait, pronto Cocorocchio. Da Iliev a Parlato, passando per D’Orazio invece, concrete chances di riprendere il posto fra i titolari, i tre punti in palio hanno d’altronde un non trascurabile peso specifico.

Con 35 punti ed uno score generale di nove vittorie, otto pareggi e tredici sconfitte, l’Atalanta Under 23 si colloca al dodicesimo posto: sostanzialmente equidistanti sia la zona playoff che quella playout, anche se i bergamaschi vogliono archiviare il prima possibile la questione salvezza. Sempre insidioso e con qualità il team allenato da Salvatore Bocchetti, reduce da una serie in corso di cinque risultati utili (due successi e tre pari). I nerazzurri hanno ottenuto più punti lontano da casa (16 contro 19), segnano parecchio ma concedono anche altrettanto. L’attaccante Zanaboni (dal Casarano) l’unico arrivo nel mercato invernale, osservato speciale sarà il fantasista Vavassori, miglior marcatore atalantino con otto centri. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1, con le chiavi della regia affidate a Panada.

L’unico precedente è relativo all’andata dei quarti di finale playoff della scorsa stagione: nell’allora denominato “Gewiss stadium”, finì 0-0 il 18 maggio 2025. Calcio d’inizio allo stadio Comunale di Caravaggio alle ore 20.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Mazzer, della sezione di Conegliano, alla seconda presenza stagionale con i gialloblù, dopo l’1-1 casalingo con la Casertana del 17° turno.