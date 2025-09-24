Il Cerignola manda ko la Salernitana con una incredibile rimonta (2-3)

É successo di tutto allo stadio “Arechi”, con il Cerignola che rimonta e batte la Salernitana, conquistando una affermazione pesantissima e di assoluto prestigio in casa della capolista. Sotto di due gol, l’Audace approfitta dell’espulsione di Capomaggio e fiacca progressivamente le energie avversarie, con i centri di Emmausso e Cuppone, rispettivamente a tre e cinque nella graduatoria marcatori. Sorprende Maiuri alla presentazione delle distinte, schierando un 4-3-1-2 che vede Paolucci (al rientro dal 1′ dopo due volte da subentrato), alle spalle di Cuppone e Gambale, preferito ad Emmausso nel reparto avanzato. Tornano Bianchini e Cretella in mediana, Todisco e Russo sugli esterni. Non esagerato il turnover di Raffaele, presenti dall’inizio gli ex Capomaggio e Tascone: in difesa c’è Coppolaro, la coppia offensiva è composta da Ferraris e Ferrari. La fase di studio è interrotta dal gol che sblocca il punteggio, ad opera dei padroni di casa: al 9′ Ferraris si accentra dalla sinistra e libera un destro a giro con traiettoria imparabile per Greco. Al 23′ un colpo di testa di Ferrari è facile preda del portiere degli ofantini, cui i campani lasciano l’iniziativa forti del vantaggio: inizialmente il possesso è sterile, ma l’Audace si affaccia pericolosamente al minuto 27. Un riuscito schema su punizione, con Cretella a servire Cuppone, vede l’attaccante murato da Donnarumma e nel prosieguo il numero uno granata interviene anche sulla facile inzuccata di Visentin. Minuto 33 e la combinazione Cretella-Cuppone si ripete: tacco del centrocampista e botta dalla distanza della punta, Donnarumma disinnesca mandando in angolo. Dall’altra parte, Greco risponde ad Ubani, per un finale di tempo assai concitato. Villa va a segno ma la rete viene annullata per fuorigioco, Capomaggio al 43′ sfiora il gol dell’ex trovando l’opposizione salvifica di Visentin, nel primo di recupero Ferraris fa bis ma Ferrari alla revisione al FVS è autore di una sbracciata su Visentin e dunque si resta sull’1-0 all’intervallo.

Le fasi vibranti in conclusione della prima frazione causano i rossi a Di Toro e Maiuri: la Salernitana va al tiro con De Boer al 48′, bravo Greco a spedire in corner e dal tiro dalla bandierina Frascatore incorna di poco a lato. Match ad alti ritmi, con i gialloblù che provano a rispondere colpo su colpo: in ripartenza, Cuppone calcia non con la dovuta potenza per far male a Donnarumma e, sul ribaltamento di fronte, arriva il 2-0 del team di Raffaele. Cross perfetto di Villa dalla corsia mancina, è Tascone di testa a realizzare il classico gol dell’ex al minuto 54. Vitale cerca una immediata reazione, il sinistro non prende il giro giusto e si perde largo. Dentro Emmausso per un Cerignola ancor più spregiudicato, Cuppone non si arrende e tenta ancora la via della porta, senza esito. La svolta della contesa al 68′, quando Capomaggio lascia i suoi in dieci (doppia ammonizione), con le ‘cicogne’ ad approfittare subito della superiorità numerica: traversone di Russo, piatto destro al volo di Emmausso per il 2-1 (70′). Raffaele si cautela con Anastasio per Ferrari, l’Audace invece assume sempre più le sembianze di un fiume in piena, perché Donnarumma dice no in rapida sequenza a Cuppone e Cretella. All’84’ Vitale viene messo giù dal subentrato Quirini, è rigore confermato da una lunga revisione al FVS: dal dischetto Emmausso non fallisce, consegnando la parità all’89’. La girandola dei cambi si esaurisce nel recupero (ci sono Dabizas e l’esordio di Gasbarro, in precedenza ingressi di Cocorocchio e D’Orazio), Greco vola a deviare la botta di Anastasio. L’apoteosi di un match incredibile al 96′: Cuppone punisce lo svarione di Frascatore, soffiandogli la sfera e superando Donnarumma per la gioia sotto lo spicchio dei duecento tifosi cerignolani presenti. Non accade più nulla, per i granata è la prima sconfitta in campionato mentre per l’undici di Maiuri un colpaccio arrivato con grande carattere e spinta eccezionale nell’ultimo quarto di gara.

Diventano 9 i punti dell’Audace in classifica, il trittico in otto giorni si concluderà domenica al “Monterisi”, quando arriverà il Catania, stasera impegnato nel derby siciliano a Trapani.

SALERNITANA-AUDACE CERIGNOLA 2-3

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Frascatore; Ubani, Tascone (62′ Quirini), Capomaggio, De Boer (62′ Varone), Villa (81′ Achik); Ferraris (81′ Inglese), Ferrari (72′ Anastasio). A disposizione: Brancolini, Knezovic, Matino, Iervolino, Di Vico, Boncori. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Audace Cerignola (4-3-1-2): Greco; Todisco, Martinelli (83′ Cocorocchio), Visentin, Russo (92′ Dabizas); Vitale, Bianchini (83′ D’Orazio), Cretella; Paolucci (59′ Emmausso); Cuppone, Gambale (92′ Gasbarro). A disposizione: Fares, Iliev, Ligi, Ballabile, Moreso, Spaltro, Ianzano, Ruggiero, Labranca, Parlato. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Reti: 9′ Ferraris (S), 54′ Tascone (S), 70′ e 89′ (rig.) Emmausso (AC), 96′ Cuppone (AC).

Ammoniti: Ferrari, Donnarumma, Golemic (S); Greco, Visentin (AC). Espulso: Capomaggio (S) al 68′ per doppia ammonizione.

Angoli: 4-8. Fuorigioco: 2-1. Recuperi: 3′ pt, 8′ st.

Arbitro: Tona Mbei (Cuneo). Assistenti: Pilleri (Cagliari)-Mallimaci (Reggio Calabria). Quarto ufficiale: Maresca (Napoli). Operatore FVS: Robilotta (Sala Consilina).