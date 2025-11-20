Il Cerignola per tornare a sorridere anche al “Monterisi”, c’è il Crotone da superare

Torna al “Monterisi” l’Audace Cerignola, che domani sera nella quindicesima giornata del girone C di serie C, attende il Crotone. I ragazzi di Vincenzo Maiuri domenica hanno battuto a domicilio il Giugliano, ottenendo così la seconda vittoria consecutiva in trasferta. Tre punti utili a scalare diverse posizioni in classifica, allontanandosi dalla zona playoff ed anzi a portarsi ad una sola lunghezza da quella playoff. Il primo gol fra i professionisti del classe 2005 Claudio Parlato è stato decisivo, al termine di una prestazione grintosa e di grande applicazione da parte dei gialloblù, calatisi nella parte di una squadra più operaia e maggiormente pragmatica: il periodo decisamente negativo è alle spalle, pur se con umiltà e spirito di sacrificio l’intenzione è di infilare adesso una serie positiva. Gli ofantini adesso cercheranno di rendere nuovamente il campo amico un fortino inespugnabile o quasi: sinora infatti, Russo e compagni hanno ottenuto una sola affermazione casalinga (con il Siracusa al terzo turno), accompagnata da tre pareggi ed altrettante sconfitte (peraltro consecutive). Autostima in rialzo e ritrovata fiducia nei propri mezzi dovranno essere i propulsori per una nuova convincente prova, con la spinta dei tifosi.

Scontata la squalifica, Cuppone torna a disposizione ma non è detto che possa partire titolare: l’assetto delle ultime due sfide infatti ha dato indubbiamente i suoi frutti, con Gambale riferimento avanzato e ora Paolucci, ora D’Orazio a muoversi fra le linee e in aggiunta l’aiuto degli esterni. Iliev sta assumendo sempre più sicurezza fra i pali, in difesa non dovrebbero esserci mutamenti.

Con 21 punti ed un bilancio complessivo di sei vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte, il Crotone occupa la sesta piazza. Confermato Emilio Longo in panchina, i pitagorici sabato scorso sono tornati ad un bottino pieno che mancava da oltre un mese, prevalendo sul Sorrento. I calabresi come ogni anno restano una delle compagini più insidiose ed attrezzate, capaci di lottare per una postazione di prestigio in graduatoria. Nel mercato estivo, gli arrivi di maggior spicco hanno riguardato: il portiere Merelli; i difensori Berra, Guerra e Andreoni; i centrocampisti Calvano e Sandri; gli attaccanti Zunno, Piovanello e Perlingieri. Una rosa parzialmente rivisitata, viste le cessioni ad esempio di Tumminello, Giron o Vitale ma comunque con valori importanti. I rossoblù hanno fatto più punti fuori (11) e il dato statistico principale è che vantano la terza difesa meno battuta del raggruppamento, con dodici reti al passivo. Ventidue invece i gol realizzati, il miglior marcatore è il solito Guido Gomez, con nove centri. Il modulo sarà il classico 4-2-3-1 adottato dal mister ex Picerno, Piovanello la boa in prima linea.

Nell’ultimo precedente, il 3 novembre 2024, gara conclusa sull’1-1 con firma cerignolana di Jallow. Calcio d’inizio alle ore 20.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Castellano, della sezione di Nichelino.