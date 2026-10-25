Il Cerignola perde a Monopoli e subisce il sorpasso in classifica dei biancoverdi

Il Cerignola si ferma dopo tre risultati utili di fila, battuto 2-0 dal Monopoli e subendo il contemporaneo sorpasso in classifica: contesa decisa da una segnatura per tempo, Gambale sfiora il pareggio ma lontano da casa l’Audace continua a faticare. Catalano ridisegna il suo 3-4-2-1 con una difesa composta da Cororocchio-Kurti-Miranda, inserendo anche Nanula sulla trequarti al fianco di D’Orazio: Vitale agisce sulla corsia destra della mediana, Padula resta il riferimento offensivo. Colombo invece ripropone integralmente l’undici visto dal 1′ nella sfida con l’Inter U23, schierandosi a specchio: Vido è sostenuto da Scipioni e Cortinovis in avanti. Poco più di sessanta secondi e gli ofantini già pericolosi: Vitale da destra calcia sul primo palo, Tommasi è attento e sventa la minaccia. L’Audace colleziona angoli in serie nel primo spezzone di match: da uno dei giri dalla bandierina, Cretella sfiora il gol olimpico, scheggiando la parte superiore della traversa. Viola è reattivo sulla testata dal limite dell’area piccola di Olivieri, prima chance per i padroni di casa (15′): le due squadre prendono bene le misure reciprocamente, così non si annotano ulteriori occasioni da rete. Almeno sino al 33′, quando un errore di Cretella innesca la corsa di Olivieri, che salta Viola in uscita ma decentratosi calcia comunque verso la porta: c’è Kurti praticamente sulla linea a salvare tutto. L’incontro si sblocca al 38′ per merito dei baresi: Cerretti scende sulla destra e crossa, Kurti allontana di testa ma Cortinovis raccoglie in sforbiciata, spedendo la sfera in fondo al sacco. É D’Orazio a dare un segnale di reazione per i gialloblù, il suo destro a giro termina la sua corsa ad un soffio dal palo alla sinistra di Tommasi al 43′. Un recupero di tre minuti che si trascina a cinque e mezzo non cambia il parziale, all’intervallo Monopoli avanti di un gol.

Al rientro dagli spogliatoi, Gambale rileva Padula al centro dell’attacco e le ‘cicogne’ mancano una grossa occasione al 49′: bella imbucata di Cretella per Miranda, il cui tentativo sul primo palo coglie solo l’esterno della rete. Il Cerignola palleggia e fa possesso, gli avversari lasciano fare attendendo la mossa giusta per colpire in ripartenza. Dentro anche Pinotti per Nanula, al 64′ Gambale svetta su un traversone proveniente dalla sinistra, Tommasi si inarca e toglie il pallone dalla porta. Catalano cambia gli esterni, con i ritorni sul rettangolo di gioco per Boccadamo e Sena, rispettivamente per Vitale e Miranda: al 74′ Pinotti spara a salve da buona posizione su azione d’angolo; sul capovolgimento di fronte, Viola concede il corner sulla conclusione tesa di Cerretti. I giochi si chiudono all’88’, quando il subentrato Fall gonfia la rete al volo su cross dalla sinistra, complice anche un Viola nella circostanza non irreprensibile. Nei sei minuti di extratime della ripresa, Viola al 93′ evita il tris del ‘gabbiano’, intervenendo su Bernardotto, altro ingresso dalla panchina.

Quarta sconfitta in trasferta per un Cerignola che vede nel “Veneziani” (oggi alla prima con il manto erboso sintetico) un altro scenario davvero ostico e difficile da sfatare. Sabato prossimo, si torna al “Monterisi” per affrontare il Catania, in campo nel pomeriggio contro il Giugliano.

MONOPOLI-AUDACE CERIGNOLA 2-0

Monopoli (3-4-2-1): Tommasi; Valenti, Pucino, Piccinini; Cerretti, Greco (67′ Calcagni, dall’83’ Garritano), Battocchio, Olivieri; Scipioni (62′ Gioielli), Cortinovis (62′ Fall); Vido (83′ Bernardotto). A disposizione: Albertazzi, Sibilano, Capone, Belli, Tosi, Paukstys, Sardo. Allenatore: Alberto Colombo.

Audace Cerignola (3-4-2-1): Viola; Cocorocchio, Kurti (89′ Moreso), Miranda (71′ Sena); Vitale (71′ Boccadamo), Sellaf, Cretella, Volpe; Nanula (62′ Pinotti), D’Orazio; Padula (46′ Gambale). A disposizione: Vailati, Amiranda, Guaragna, Iorio, Casarosa, Bonfigli, Seminari, Parlato. Allenatore: Raimondo Catalano.

Reti: 38′ Cortinovis, 88′ Fall.

Ammoniti: Piccinini (M).

Angoli: 6-10. Fuorigioco: 1-2. Recuperi: 3′ pt, 6′ st.

Arbitro: Picardi (Viareggio). Assistenti: Ciannarella (Napoli)-Chianese (Napoli). Quarto ufficiale: Palmieri (Brindisi). Operatore FVS: Fedele (Lecce).