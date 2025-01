Il Cerignola riabbraccia Ismail Achik, il fantasista torna in gialloblù

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica l’acquisizione, con la formula del prestito fino a fine stagione dal Bari, dell’attaccante Ismail Achik. Classe 2000, esterno di nazionalità marocchina, torna a Cerignola, dopo aver disputato, nella passata stagione, la sua prima annata in serie B proprio con la maglia dei galletti (22 presenze, 1 gol, 1 assist). In avvio del campionato corrente, ha vestito la casacca dell’Ascoli (serie C girone B) collezionando 6 presenze. Achik è nato calcisticamente nella Polisportiva Cutro, squadra della sua città. Nella stagione 2018/2019 ha totalizzato tre presenze in Lega Pro con la maglia del Rende per poi passare, nell’ambito della stessa stagione, al Castrovillari in D (10 presenze). Il seguente anno è tornato a Rende in C (1 presenza) per poi trasferirsi al Roccella dove colleziona 7 presenze e una rete. Prima di Bari e Ascoli, la sua consacrazione calcistica a Cerignola dove ha totalizzato 62 presenze, 12 gol e 20 assist in serie D, conquistando il ritorno storico in serie C dei gialloblù. Nella terza serie del calcio italiano ha collezionato 37 presenze e 8 reti (5º posto in campionato e primo turno dei playoff nazionali). Il presidente Nicola Grieco rivolge a Ismail Achik gli auguri di buon lavoro.