Il Cerignola riceve il Verona, Audace per una nuova impresa in coppa Italia

Sognare non costa nulla, provarci altrettanto: l’Audace Cerignola ospita domani il Verona, nel quadro dei trentaduesimi di finale della coppa Italia Frecciarossa. I ragazzi di Enzo Maiuri domenica scorsa hanno prevalso 1-0 sull’Avellino nel turno preliminare, la rete di Gigi Cuppone ha regalato un altro appuntamento storico per il calcio cittadino, con il confronto d’esordio con una formazione di serie A. Pur trattandosi già di partite ufficiali, si è ancora nel pieno della preparazione e la rosa andrà completata sul mercato: ciononostante, non sono mancate ampie note positive nel match contro gli irpini. L’Audace ha esibito un atteggiamento grintoso e determinato fin dalle prime battute, la coppia di attaccanti attraverso la sua mobilità non ha dato punti di riferimento e le rapide ripartenze ad un tocco hanno messo in seria difficoltà la difesa campana. Tutti elementi da riproporre al cospetto di una platea che si preannuncia degna di un avvenimento decisamente importante: si va verso il tutto esaurito nell’impianto di via Napoli, una vetrina rilevante per la società e l’intera città, anche con la diffusione su scala nazionale della partita.

Il tecnico milanese potrebbe mantenere inalterato lo schieramento di partenza, affidandosi ad un 3-5-2 dinamico e composto da una difesa con tanta esperienza: Russo e D’Orazio ad agire sulle corsie esterne in mediana, con Bianchini nel doppio ruolo di frangiflutti e playmaker. In attacco, fiducia assoluta al tandem Emmausso-Cuppone.

Celebrato a maggio il quarantennale dell’unico e straordinario scudetto in bacheca, il Verona scenderà sul Tavoliere per sostenere il primo impegno ufficiale della sua stagione. Dopo la salvezza ottenuta, Paolo Zanetti è stato confermato in panchina, con la società ad aver capitalizzato anche in questa sessione le prestazioni dei suoi calciatori, vedi le cessioni di Coppola al Brighton, di Tchatchoua al Wolverhampton e quella di Ghilardi alla Roma, al momento con prestito oneroso. Partito anche Duda e non riscattato Tengstedt, la tegola è stata di recente la rottura del crociato del ginocchio sinistro del centrocampista slovacco Suslov. Al momento, gli innesti più importanti sono stati i difensori Ebosse e Unai Nuñez, il centrocampista Niasse, oltre i riscatti di alcuni protagonisti della passata annata, fra cui l’attaccante Sarr o Bernede e Kastanos in mediana. L’Hellas dovrà abituarsi in un campo da gioco lontano dagli ampi spazi cui è abituata, la disposizione tattica dovrebbe essere un 3-5-2, con Mosquera in avanti e probabilmente Perilli fra i pali.

Calcio d’inizio alle ore 18 allo stadio “Monterisi”, con la direzione arbitrale affidata al sig. Massimi, della sezione di Termoli. In caso di parità al 90′, la qualificazione si deciderà ai tiri dal dischetto e la vincente affronterà nei sedicesimi il Venezia, che ieri ha rifilato un poker al Mantova.