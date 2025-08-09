Contattaci al 3286684015
    Il Cerignola riceve l’Avellino nello storico turno preliminare di coppa Italia Frecciarossa

    Serata storica per il calcio cittadino, si ripropone il duello della passata stagione per la promozione in B. Gialloblù davanti con la coppia Emmausso-Cuppone?

    SportCalcio

    da Emanuele Parlati
    Primo impegno ufficiale della stagione 2025/2026 per l’Audace Cerignola, che domani sera sfiderà l’Avellino nel turno preliminare della coppa Italia Frecciarossa. Assieme al secondo posto della scorsa regular season in C, è uno dei punti più alti toccati dal pallone ofantino nella sua storia: ci sono già state due precedenti presenze nella manifestazione tricolore nelle esperienze in terza serie a metà degli anni ’30 del secolo scorso, erano però altri tempi e un altro calcio. L’avvicinamento al match è passato dal ritiro di San Giovanni Rotondo e da quattro amichevoli sostenute, l’ultima delle quali domenica scorsa con il Savoia, nelle quali si sono intraviste buone cose, sebbene la preparazione precampionato sia ancora pienamente in corso. Anche la rosa va completata – sia in entrata che in uscita – e dunque i gialloblù sono ancora un po’ un cantiere aperto: gli innesti di Emmausso, Cretella, D’Orazio e il ritorno di Ruggiero fra gli altri testimoniano la volontà da parte della società del presidente Grieco di ripartire da un progetto nuovo, ma non remissivo come da alcune parti si è portati a pensare. Il confronto con gli irpini riproporrà il duello andato in scena per conquistare la promozione in serie B: l’intento delle ‘cicogne’ è giocarsela al meglio delle proprie possibilità, cercando ovviamente il massimo per avanzare al turno successivo, dove ci sarà il Verona. «Vogliamo competere con un avversario forte, arriviamo bene a questa partita relativamente al periodo di lavoro svolto – ha detto mister Enzo Maiuri in conferenza stampa – ma ho visto il giusto atteggiamento da parte dei ragazzi. Dovremo essere all’altezza proprio con una attitudine importante, sono sicuro riceverò delle risposte in tal senso». Nello specifico, il tecnico fa capire meglio cosa intende: «Voglio una squadra determinata, che lotti su ogni pallone, convinta in ogni cosa che fa. Un undici ordinato, con le giuste distanze nelle due fasi e in cui ognuno rispetta i compiti assegnati. Gagliardi e con la consapevolezza della rilevanza dell’evento».

    Maiuri sceglie per il momento la via della continuità tattica, affidandosi a quel 3-5-2 modulo ormai classico adottato nelle più recenti annate. In attacco dovrebbero esserci Emmausso e Cuppone, con D’Orazio ad avere licenza di svariare partendo dalla corsia mancina: dall’altro lato Russo, in porta Greco e la difesa sarà capitanata da Martinelli.

    Tornato in cadetteria dopo una assenza di sette anni, l’Avellino nonostante lo status di matricola ha allestito un organico competitivo e forgiato dalle ambizioni del patron D’Agostino. Confermato (e non poteva essere altrimenti) Biancolino in panchina, fra gli arrivi del mercato si segnalano il difensore Simic, i centrocampisti Besaggio e Gyabuaa, gli attaccanti Roberto Insigne, Favilli e Tutino (ultimo in ordine di tempo ad essere annunciato). Un reparto offensivo che può contare anche sui piedi di Lescano e Patierno, i biancoverdi nella preseason hanno fatto soffrire in uno dei test anche la Lazio, cedendo di misura soltanto nel recupero. Biancoverdi con il 4-3-1-2 quale schieramento, la coppia Crespi-Favilli in prima linea, supportati da Raffaele Russo.

    Calcio d’inizio allo stadio “Monterisi” alle ore 20.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Sacchi, della sezione di Macerata. In caso di parità al 90′, si andrà direttamente ai rigori per decretare la qualificazione.

