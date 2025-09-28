Il Cerignola semina tanto, ma raccoglie poco: 0-0 al Monterisi con il Catania

Pareggio senza reti tra Cerignola e Catania, in un pomeriggio che regala un punto ad entrambe. Avrebbe certamente meritato di più l’Audace Cerignola che sciupa e non è fortunato sotto rete.

Al Monterisi arrivano i siciliani del Catania in un match al quale l’Audace Cerignola chiede continuità, dopo la bella vittoria in rimonta con la Salernitana. 3-4-2-1 per gli isolani, mentre il Cerignola ripropone quasi integralmente il 3-5-2 vittoriosa con i campani.

Minuto 7 i padroni di casa orchestrano la prima azione e la buttano in area, il portiere Dini fa sua una palla alta. Due minuti più tardi è il Catania a provare un tiro da fuori, lento e poco preciso. Emmausso (11′) alto di destro dopo un recupero su errore difensivo di Di Gennaro. Gara intensa al centro del campo. Al quarto d’ora Pieraccini scivola, Cuppone recupera palla ma si divora il goal dell’a-0 facendosi parare il destro da Dini. Passano appena tre minuti ed è Emmausso ad entrare in area da destra, superiorità numerica ma la palla non arriva sui piedi di Cuppone. Lunetta (23′) parte in contropiede e impegna il portiere di casa: a conclusione dell’azione il guardalinee segnala offside. Destro di sorpresa sul primo palo di Paolicci al 26′. Alla mezz’ora prova la rovesciata Emesso in are su buon suggerimento da destra. Minuto 39′ Lunetta aggancia e si gira, ma Russo è lesto a evitare il pericolo. Ancora Lunetta (43′), stavolta in pallonetto. Dopo tre minuti di recupero si va all’intervallo sullo 0-0.

Riparte la seconda frazione di gioco e primo squillo del Cerignola con Cuppone al 2′ della ripresa che sfiora il vantaggio. Un giro di orologio e Cuppone si ritrova a tu per tu con Dini. Al 57′ Corbari ci prova dalla distanza. Poco dopo la mezz’ora anche il neoentrato Cecerelli la tenta da fuori. Di testa Corbari al 64′ ma Greco è attento. Al 67′ il Catania va in rete, sponda di testa e Lunetta va a rete, ma c’è fallo. Niente di fatto, ancora parità a reti bianche. Al minuto 80 traversa di Russo che si coordina bene. SI mangia una rete fatta Gambale all’86’, con un diagonale che fa la barba al palo. Nei cinque minuti di recupero Visentin gira di testa Leto tra le braccia di Dini. Sull’errore difensivo del Catania il Cerignola si incarta e non riesce a punire gli avversari. Minuto 95, Spaltro di testa fuori di qualche centimetro.

Si chiude con un pareggio che non rende giustizia alla tante occasioni dell’Audace Cerignola e agli errori negli ultimi metri degli attaccanti gialloblù.

Audace Cerignola-Catania 0-0

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Visentin, Martinelli, Todisco; Russo, Cretella (27’ st Ruggiero), Bianchini (1’ st Moreso), Paolucci (20’ st Spaltro), Vitale; Emmausso (41’ st D’Orazio), Cuppone (27’ st Gambale). A disp.: Fares, Iliev, Ntampizas, Ligi, Ballabile, Saintz-Maza, Cocorocchio, Ianzano, Labranca, Parlato. All.: Maiuri.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Pieraccini (1’ st Donnarumma); Casarola, Corbari, Di Tacchio (40’ st Quaini sv), Celli; Lunetta, Stoppa (13’ st Cicerelli); Forte (27’ Jimenez). A disp.: Bethers, Bottaro, Allegretto, Raimo, Quiroz Tonon, Forti, D’Ausilio. All.: Napoli.

ARBITRO: Stefano STRIAMO di Salerno

NOTE: Pomeriggio soleggiato, terreno in buone condizioni, buona cornice di pubblico 2303 spettatori di cui 148 ospiti.

Ammoniti: 31’ Cretella, 39’ st Di Tacchio

Angoli: 2-0

Recupero: 3’; 5’.