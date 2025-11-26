Il Cerignola si ferma agli ottavi di coppa Italia di C: prevale il Potenza 4-2

Si conclude agli ottavi di finale il cammino dell’Audace Cerignola nella coppa Italia di serie C, sconfitto 4-2 a Potenza. Maiuri attua un amplissimo turnover, Iliev mantiene il suo posto fra i pali: in difesa Giuliodori (al debutto assoluto), Cocorocchio e Spaltro; mediana composta da Ballabile, Ruggiero, Moreso, Sainz-Maza e Parlato; Cuppone ed Emmausso di punta. De Giorgio schiera i suoi con il 4-3-3 ed il tridente Mazzeo-Selleri-Bruschi. Avvio a buoni giri per gli ospiti, Sainz-Maza due volte al tiro, senza esito: la risposta lucana è affidata a Bruschi, con Iliev a distendersi in angolo. I padroni di casa aprono le marcature al 16′: Maisto imbuca per Selleri, difesa ofantina colta di sorpresa e l’attaccante supera Iliev. Emmausso si segnala come uno dei più attivi, sfiorando al 32′ il pareggio con un destro dal limite, di poco a lato. Invece è il Potenza a raddoppiare al minuto 38′, con la fortuna che assiste i locali: Alastra evita il peggio su un flipper in area, rapida ripartenza che porta Mazzeo ad involarsi verso Iliev, saltarlo e depositare in fondo al sacco. Quattro giri di lancette più tardi, l’Audace dimezza le distanze: Alastra in uscita mette giù Cuppone, dal dischetto Emmausso non fallisce, spiazzando il portiere. Si va all’intervallo con i rossoblù avanti di misura.

Nella ripresa, dopo circa dieci minuti Cuppone è costretto ad uscire per un colpo alla spalla in seguito ad un fallo di Bachini, al suo posto Gambale. Bruschi insidia nuovamente la porta di Iliev con una punizione velenosa, a metà frazione gli uomini di De Giorgio fanno tris: assist di De Marco per Mazzeo, destro piazzato e doppietta personale. Maiuri inserisce anche D’Orazio, con gli innesti precedenti di Russo, Cretella e Vitale, ma al 75′ arriva la chiusura definitiva del match con Adjapong, lesto a risolvere una mischia nella quale Iliev aveva salvato pochi istanti prima. Gambale si vede stoppare due volte dall’estremo difensore avversario. Nel finale, Emmausso impegna Alastra costringendolo alla deviazione in corner e, poco prima del triplice fischio, il numero 90 delle ‘cicogne’ fissa il punteggio finale con la seconda marcatura, di testa su un traversone dalla sinistra.

Saranno dunque i lucani ad affrontare il Crotone nei quarti, per il Cerignola i pensieri sono rivolti già al prossimo impegno di campionato: domenica c’è la sfida esterna a Latina per continuare la serie utile.

POTENZA-AUDACE CERIGNOLA 4-2

Potenza (4-3-3): Alastra; Balzano, Bachini, Bura, Adjapong; Felippe (77′ Siatounis), De Marco (89′ Gabriele), Maisto; Mazzeo (89′ Ragone), Selleri (65′ Schimmenti), Bruschi (77′ Petrungaro). A disposizione: Cucchietti, Guiotto, Rocchetti, Sciacca, Castorani, Riggio, Camigliano, Novella, Ghisolfi. Allenatore: Pietro De Giorgio.

Audace Cerignola (3-5-2): Iliev; Giuliodori (71′ D’Orazio), Cocorocchio (66′ Cretella), Spaltro; Ballabile (57′ Russo), Ruggiero, Moreso, Sainz-Maza (66′ Vitale), Parlato; Cuppone (57′ Gambale), Emmausso. A disposizione: Rizzuto, Fares, Todisco, Martinelli, Dabizas, Paolucci, Gasbarro, Ianzano. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Reti: 16′ Selleri (P), 38′ Mazzeo (P), 43′ Emmausso (AC, rig), 67′ Mazzeo (P), 75′ Adjapong (P), 94′ Emmausso (AC).

Ammonito: Cocorocchio (AC).

Arbitro: Maresca (Napoli). Assistenti: Jorgji (Albano Laziale)-Rastelli (Ostia Lido). Quarto ufficiale: Vingo (Pisa).