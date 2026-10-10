Il Cerignola soffre nel finale, ma porta via l’intera posta da Crotone (2-3)

Dopo quattro giornate di digiuno, l’Audace Cerignola torna al successo, sbancando lo “Scida” di Crotone (2-3): incontro che ha regalato parecchie emozioni sino all’ultimo secondo, i gialloblù vanno avanti di tre reti e subiscono la rimonta solo parziale dei calabresi, mai domi sino al segnale di chiusura. All’elenco degli indisponibili si aggiunge Gambale, assente del tutto in distinta a causa di un problema fisico accusato ieri: Catalano piazza così Padula in avanti con Vinciguerra e D’Orazio a sostegno, mentre schiera Silvestro sulla corsia destra in luogo di Boccadamo e confermando Sellaf in mediana. Nel suo 4-3-3, Greco cambia solamente il terzino sinistro (Guerra), tridente assortito con Brignola-Musso-Zunno. Il terreno di gioco si presenta in condizioni tutt’altro che ottimali, le due formazioni faticano ad allestire manovre elaborate: nasce dal caso così la prima annotazione di cronaca, quando sul traversone di Grosso, Gasbarro sbuccia il pallone che va a centimetri dal clamoroso autogol (19′). Un giro di lancette più tardi, sono i gialloblù a sbloccare: perfetto schema su punizione innescato da Cretella, Vitale trova un diagonale perfetto all’angolino basso per il suo primo centro in campionato. Dentro l’ex Ruggiero per l’infortunato Brignola fra i pitagorici al 25′. Gli ospiti cercano di approfittare del momento a favore, D’Orazio chiama alla difficoltosa parata Martino, sul tap in Silvestro è pescato in fuorigioco; ancora il fantasista ci prova al 28′, l’estremo difensore calabrese si oppone in due tempi. Viola sporca i suoi guantoni sul mancino debole di Zunno, ben più impegnativo l’intervento sull’insidioso tiro di Grosso, concedendo il calcio d’angolo. Al 41′, Vitale verticalizza per Vinciguerra, steso da Martino in area: il rigore è trasformato senza indugi da D’Orazio, spiazzando il portiere ed anche per il fantasista è la prima gioia stagionale. Nel recupero, altri fuochi d’artificio, perché sugli sviluppi di un corner, Padula si sblocca, trovando una parabola imprendibile per il tris delle ‘cicogne’ (47′), a stretto giro però la retroguardia dell’Audace si fa cogliere impreparata, con Musso ad accorciare le distanze prima dell’intervallo (48′).

Moreso al posto di Sellaf al rientro dagli spogliatoi, Silvestro inzucca alto su palla inattiva di Cretella al 49′, con gli ofantini a mantenersi propositivi e pericolosi nella trequarti avversaria. I gialloblù contengono bene i rivali, anzi al 69′ D’Orazio spreca un invitantissimo contropiede, mandato sull’esterno da Barcella e incapace di concludere con maggiore efficacia. Poco più tardi, è Cretella (liberato davanti al portiere) a calciare in maniera fiacca, partita non chiusa. Infatti, il Crotone riduce ancora il divario col difensore Tanco di testa, su cross proveniente dalla destra (76′): la gara si fa ancora più animata e con picchi di nervosismo, il figlio d’arte Grosso sfiora l’aggancio con un destro a giro non molto alto sulla traversa. Ruggiero stacca a lato, Musso al 46′ fallisce sottomisura la palla del possibile 3-3 e Grosso all’ultimo tuffo cicca la sfera dell’ultima opportunità per gli ‘squali’.

Seppur in apnea nello spezzone conclusivo, l’Audace al triplice fischio festeggia una affermazione assolutamente salutare, che porta a 14 il conto dei punti in classifica. Nel prossimo turno, domenica al “Monterisi” arriverà il Savoia, oggi vittorioso sull’Inter U23.

CROTONE-AUDACE CERIGNOLA 2-3

Crotone (4-3-3): Martino; Veltri, Armini, Tanco, Guerra (46’ Feola); Crapisto, Grosso, Barcella (73’ Tordini); Brignola (25’ Ruggiero), Musso, Zunno (85’ Stauciuc). A disposizione: Lucano, Russo L., Delgado, Russo D., Groppelli, Ablanedo, Pierangeli, Bashi, Terrasi. Allenatore: Leandro Greco.

Audace Cerignola (3-4-2-1): Viola; Cocorocchio, Gasbarro, Romano; Silvestro (82’ Kurti), Sellaf (46’ Moreso), Cretella (74’ Miranda), Vitale; Vinciguerra (91’ Nanula), D’Orazio (74’ Volpe); Padula. A disposizione: Vailati, Amiranda, Guaragna, Iorio, Casarosa, Perlingieri, Pinotti, Seminari, Parlato. Allenatore: Raimondo Catalano.

Reti: 20’ Vitale (AC), 44’ D’Orazio (rig., AC), 45’+2 Padula (AC), 45’+3 Musso (C), 76’ Tanco (C).

Ammoniti: Brignola, Musso, Grosso, Barcella, Crapisto (C); Sellaf, Moreso, Romano, Vinciguerra (AC).

Angoli: 8-6. Fuorigioco: 3-1. Recuperi: 3’ pt, 5’ st.

Arbitro: Renzi (Pesaro). Assistenti: Aletta (Avellino)-Marchese (Napoli). Quarto ufficiale: Castellone (Napoli). Operatore FVS: Marucci (Rossano).