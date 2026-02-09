Il Cerignola visita la vicecapolista Catania, provando a realizzare una nuova impresa

Nel secondo turno infrasettimanale del girone C di serie C, l’Audace Cerignola sarà ospite del Catania, per una nuova sfida di alto livello. I ragazzi di Vincenzo Maiuri, venerdì sera, hanno prevalso 1-0 sulla Salernitana degli ex grazie alla rete decisiva di Moreso. Un successo limpido e meritato, che poteva anche essere più largo se gli ofantini avessero concretizzato almeno un paio di interessanti ripartenze. Ciò che conta è che sono 38 i punti in classifica, bottino ad avvicinare sempre più la quota salvezza, obiettivo primario fissato dalla società. Altrettanto indiscutibile però che i gialloblù sono in una fase di assoluta crescita, sia di risultati che di mentalità: progressi sempre più marcati e con una maturità acquisita gara dopo gara, trovando maggiori e diverse certezze, fra conferme dei soliti noti e piacevoli novità. L’ottavo posto rende merito ad un gruppo che non si è mai arreso, nemmeno di fronte a quel periodo di notevole difficoltà ad ottobre e ormai da tempo alle spalle: umiltà e cultura del lavoro le parole chiave, ora le ‘cicogne’ hanno in mente di togliersi ulteriori soddisfazioni, in un cammino stagionale che resta ancora lungo. Sarà la prima di due trasferte consecutive e logisticamente complicate, perché dopo la discesa in Sicilia sabato sarà la volta di Cosenza: impegni non di poco conto, da affrontare però con determinazione e voglia di stupire ancora.

Mister Maiuri ha ormai trovato la definitiva fisionomia per la sua squadra, le sfide ravvicinate inducono magari a gestire energie e uomini, però domani l’Audace dovrebbe vestire il solito abito. L’unica novità sarà rappresentata dal rientro di Vitale in mediana, scontata la squalifica: a fargli posto un Moreso decisivo con i granata, immutato il resto degli interpreti.

Con 51 punti ed uno score complessivo di quindici vittorie, sei pareggi e tre sconfitte, il Catania insegue la capolista Benevento: virtualmente sono tre le lunghezze di distanza, perché gli isolani dovranno recuperare il match col Trapani, rinviato per le festività dedicate a sant’Agata. La formazione allenata da Toscano arriverà dunque più riposata al match e con il forte impulso di riscattare lo stop subito per mano del Sorrento, circostanza che ha messo fine ad una serie utile giunta a quota nove risultati utili. Nel mercato invernale, alla corte dei rossazzurri sono arrivati i difensori Cargnelutti e Ponsi, il centrocampista Di Noia e l’attaccante Bruzzaniti (capocannoniere del girone B con la maglia del Pineto), ad irrobustire un impianto già di gran qualità. Particolarmente impressionanti i numeri degli etnei in casa: undici vittorie in dodici incontri, con 26 gol fatti e nessuno subito, circostanza che automaticamente rende il reparto arretrato il meno battuto del raggruppamento. Pur con alcune defezioni importanti, Di Tacchio e Cicerelli su tutte, il Catania resta davvero temibile: Lunetta e Forte i migliori marcatori, con otto centri ciascuno (secondo miglior attacco). Lo schieramento dovrebbe essere un 3-4-2-1, proprio Forte di punta con l’ex D’Ausilio e Jimenez alle spalle, con giocatori quali Caturano, Bruzzaniti e Rolfini ottime alternative in prima linea.

L’ultimo precedente in terra sicula si è disputato il 25 settembre 2024, punteggio finale 0-0. Calcio d’inizio allo stadio “Massimino” alle ore 20.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Di Loreto, della sezione di Terni.