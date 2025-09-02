Contattaci al 3286684015
    Il cerignolano Giuseppe Grieco conquista anche la sua Puglia con “Paradossiade”

    Primo posto al premio letterario "Poiesis" di Tricase e il 20 settembre partecipazione nella rassegna "I Dialoghi di Trani"

    Cultura

    Dopo i numerosi riconoscimenti dell’anno passato (1° classificato sia al Premio internazionale per l’aforisma “Torino in Sintesi” sia al concorso milanese “Vivi la realtà dentro e fuori”, 2° posizione “Parole in luce” e 3° posto haiku a “Le figure del pensiero”) il cerignolano Giuseppe Grieco conquista anche la sua Puglia con la silloge “Paradossiade”, primo classificato al premio nazionale “Poiesis”, Sezione Aforismi. La giuria era costituita da aforisti noti al panorama nazionale, Cristina Mercuri, valida scrittrice di calembour, e Dario Stanca, aforista classico, entrambi membri AIPLA (Associazione Italiana per l’Aforisma). Il premio ha visto una nutrita partecipazione di appassionati dal Nord al Sud della penisola, la cerimonia di premiazione si è tenuta il 30 agosto 2025 nell’incantevole cornice di Palazzo Gallone, centro storico di Tricase. Ma non è finita, il 20 settembre prossimo, durante “I Dialoghi di Trani”, Grieco si esibirà in una lectio aforistica in compagnia di altri due ottimi e navigati aforisti, Amedeo Ansaldi e Santa Caltabiano.

    Questo slideshow richiede JavaScript.

