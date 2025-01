Il clou del weekend è Flv Cerignola-Terlizzi, la Mandwinery riceve il Pescara

Osservata la sosta canonica per la conclusione del girone d’andata, riprendono i campionati che vedono impegnati le due formazioni di volley femminile: entrambe saranno di scena in casa nel weekend. Ad aprire il programma, nel girone I della serie B2, la Mandwinery Pallavolo Cerignola, che domani (ore 18) ospita il Gada Pescara Project al pala “Dileo”. La squadra allenata da Annagrazia Matera due settimane fa ha battuto agevolmente Napoli, arrivando al giro di boa a quota 30 punti in terza piazza, in piena zona playoff. Il sodalizio fucsia è intervenuto nuovamente sul mercato, ingaggiando la centrale d’esperienza Murri al posto dell’infortunata Greco, confermando le aspirazioni di vertice per questo torneo, rispecchiate ovviamente anche dalla classifica. Il team abruzzese guidato da Mazzucato è invischiato nella lotta per non retrocedere, quartultimo con 11 punti ed un bilancio di tre vittorie ed undici sconfitte: fra le squadre dall’età media più bassa del raggruppamento, Pescara ha l’obiettivo di mettere in luce alcuni talenti capaci di mostrare le proprie qualità, come avvenuto nell’affermazione interna nientemeno contro Castellaneta; nell’organico figura la laterale ex Flv Chiara Trabucco. Un match da non sottovalutare dunque per la Mandwinery, la seconda uscita interna consecutiva fattore ulteriore per cercare il terzo successo di fila.

L’incontro di cartello sarà nel girone A di serie C, domenica al pala “Tatarella”: di fronte (ore 18) la Flv e la capolista Zest Terlizzi. Il sestetto di Cosimo Dilucia sabato scorso ha centrato la qualificazione alla final four di coppa Puglia, espugnando brillantemente Monteroni, rafforzando consapevolezza e bontà dei mezzi a disposizione. Continua il percorso in crescendo delle ofantine, attese ora da tre incontri in avvio della seconda metà di stagione che potrebbero dire molto sulle possibili aspirazioni nel prosieguo. Terlizzi comanda la graduatoria con 36 punti (tredici vittorie, una sola sconfitta): la rosa di Coronelli ha nei suoi elementi migliori la regista Gagliardi, la centrale Romano e la laterale Da Pisa. Sfida particolare in casa Piarulli, da una parte il posto 3 Antonella per la Flv, dall’altra l’opposto Miriana per le baresi. Grande attesa per un confronto nel quale le rossogialloblù si sono preparate con attenzione ed impegno: all’andata finì 3-1 per la battistrada, ma con gli innesti in corso d’opera è ormai evidente che Cerignola possa lottare per una posizione playoff.