Il concerto di Antonino e l’accensione dell’albero di Natale aprono gli eventi festivi a Cerignola

Sarà Antonino ad aprire il calendario degli eventi natalizi promosso e finanziato con un avviso pubblico dall’amministrazione comunale di Cerignola, in sinergia con il tessuto sociale e produttivo della città. Il concerto è previsto domani alle ore 20:00 nella suggestiva cornice di Torre Alemanna dopo la tradizionale accensione dell’Albero di Natale alle 18:00 nella piazza principale di Borgo Libertà. Il cantante foggiano salirà sul palco cantando e rielaborando in chiave personale alcuni dei brani natalizi più conosciuti, promettendo di far cantare i più piccoli ma anche i più grandi tra tradizione, modernità ed estro. L’8 dicembre, invece, a partire dalle 20:30, l’amministrazione è pronta a rinnovare un appuntamento ormai entrato nell’immaginario di tutti i cerignolani, l’accensione dell’albero in Piazza Duomo; un albero artificiale all’insegna del rispetto dell’ambiente e dal forte impatto scenografico. Sullo spettacolo l’amministrazione mantiene il riserbo, con una sola promessa: stupire e avvicinare soprattutto i più giovani.

“Non voglio svelare nulla di quello che accadrà in Piazza Duomo durante la serata dell’8 dicembre ma quest’anno abbiamo deciso di puntare su un format nuovo, in cui musica e immagini, colori, luci la faranno da padrone. Lo spettacolo, però, promette di far ballare, emozionare e lasciarci con il naso all’insù, questo posso assicurarlo”, il commento della vicesindaca Maria Dibisceglia. “L’accensione dell’albero di Natale ogni 8 dicembre riaccende il nostro senso di comunità e di unità. Cerignola ama riscoprire il proprio orgoglio e la propria bellezza in momenti di forte aggregazione, proprio come questo. Non mi resta che invitare tutti, ma proprio tutti a questo bellissimo appuntamento”, fa eco il sindaco Francesco Bonito.