    Il Consiglio comunale di Cerignola convocato venerdì 28 novembre in seduta urgente

    Ben tredici i punti iscritti all'ordine del giorno, prevista seconda convocazione per il 1° dicembre

    Politica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Il Presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta d’urgenza, per venerdì 28 Novembre 2025, alle ore 16:30 in prima convocazione e per lunedì 1 Dicembre 2025 ore 17:30 in seconda convocazione in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:
    1. Approvazione verbali sedute precedenti (12 Maggio, 11 e 27 Giugno, 24 Luglio e 23 Settembre)-proposta in atti n. 87;
    2. REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT CITTA’ di CERIGNOLA.-proposta in atti n. 89;
    3. Approvazione regolamento consulta comunale permanente delle associazioni dei cerignolani nel mondo. -proposta in atti n. 86;
    4. Conferimento della cittadinanza onoraria al Sig. Mario Granata.-proposta in atti n. 90;
    5. RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI PALESTINA.-proposta in atti n. 84;
    6. Approvazione del regolamento attuativo del servizio specialistico “Assistenza per l’autonomia e la comunicazione” rivolto ad alunni con condizione di disabilità psico fisica aventi diritto ad un sostegno intensivo frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Ambito Territoriale di Cerignola. LEGGE N. 104/92.-proposta in atti n. 85;
    7. Approvazione Documento Preliminare alla Programmazione Scolastica (DPPS) e relativi allegati (Modello A “Documento Preliminare alla Programmazione scolastica” e Modello C Descrizione del Sistema scolastico ed educativo) in esecuzione della D.G.R. n. 566 del 06.04.2021.-proposta in atti n. 88;
    8. Ratifica variazione di Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 235 del 15.10.2025 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)-proposta in atti n. 83;
    9. Ratifica variazione di Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 265 del 18.11.2025 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)-proposta in atti n. 97;
    10. ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2025 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 175, C. 8, E 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000, N. 267.-proposta in atti n. 91;
    11. Approvazione del Programma comunale per il Diritto allo studio (L. R. 31/2009). Annualità 2026.-proposta in atti n. 93;
    12. MODIFICA PIANO DI RIENTRO DEL MAGGIORE DISAVANZO AL 31/12/2019 AI SENSI DELL’ART. 39-QUATER DEL D.L. 162/2019, COME CONVERTITO IN L. 8/2020 APPROVATO CON DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO N. 30 DEL 29/07/2020.-proposta in atti n. 96;
    13. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex. art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000.-proposta in atti n. 81.

    Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.

