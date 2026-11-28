Ha avuto luogo nella serata di venerdì 27 novembre, nella Sala Convegni del Polo Museale di Palazzo Fornari a Cerignola, la presentazione dell’ultima opera del prof. Lucio Cioffi, docente di materie letterarie, laureato in Lettere all’Università di Bari e con una specializzazione in Storia delle società rurali in età contemporanea, conseguita presso la facoltà del Magistero dell’Università di Napoli. «Il conte Pavoncelli-Stato liberale, fascismo e Italia democratica» (Nicorelli editore) è un saggio in cui si ripercorre l’evolvere della società politica ed economica di Cerignola negli anni ’20 e ’30 del XX secolo attraverso la storia personale di Giuseppe Augusto Pavoncelli, il “conte Pavoncelli” per antonomasia, il nipote del più noto Giuseppe Pavoncelli, già Ministro dei lavori pubblici e promotore principale dell’Acquedotto Pugliese. Un libro, quello del prof. Cioffi, in cui è evidente la connessione fra la cosiddetta microstoria con la storia nazionale, sebbene la vicenda del conte Pavoncelli segua un percorso originale e autonomo, di chi si assume l’onere di rimettere in piedi l’azienda di famiglia dopo la guerra, sperimentando nuove forme di compromesso sociale, mediante l’incontro con Di Vittorio e tenendosi distante dalla contrapposizione violenta del fascismo.

All’incontro, oltre all’autore, hanno partecipato: la dott.ssa Maria Vasciaveo, presidente della Pro Loco di Cerignola; l’on. Francesco Bonito, sindaco di Cerignola; il conte Stefano Pavoncelli, nipote di Giuseppe Augusto; il prof. Angelo Giuseppe Dibisceglia, docente di Storia della Chiesa e delle dottrine cristiane, che ha curato la prefazione del libro; il prof. Saverio Russo, docente di Storia Moderna e presidente del FAI Puglia; il giornalista Gianni Di Bari, in qualità di moderatore.

«Ho cominciato a studiare la famiglia Pavoncelli moltissimi anni fa, con la mia tesi di Laurea che è stata sulla loro azienda -racconta il prof. Cioffi a lanotiziaweb.it -. Ho seguito un lungo percorso di ricerca con l’Università di Bari, dopodiché sono stato coinvolto in un progetto della Fondazione Gramsci, che mi ha chiesto di approfondire un tema. Questa è stata l’occasione per rielaborare qualcosa che avevo già trattato. Giuseppe Augusto Pavoncelli ha avuto il titolo di conte e, come suo nonno, è stato deputato». Una figura complessa, al centro di relazioni nazionali e internazionali non solo imprenditoriali, e che cercò di mediare con Di Vittorio: «I due si sono incontrati nel novembre 1944. Fu un incontro fondamentale, ricordato come ‘L’accordo di Cerignola’ e che si svolse proprio a Palazzo Pavoncelli, per le vertenze della mezzadria. In appendice al volume c’è il resoconto di quella giornata, una delle cose più interessanti da leggere».

Giuseppe Pavoncelli, il ministro, è stato la personalità della famiglia a dominare la scena. Il lavoro del prof. Cioffi si pone, quindi, proprio in direzione del dare giusto riconoscimento ad altri membri: «Non sono pochi gli appartenenti alla famiglia Pavoncelli a meritare risonanza storica. Se vogliamo definirla una dinastia, Giuseppe Augusto ne è stato “il principe ereditario”». Si giunge al rapporto particolare del conte Pavoncelli con il fascismo: «Originariamente si iscrisse al partito. La fase squadrista non ha però mai coinvolto la sua famiglia. Poi, come tutti gli imprenditori, entra nello Stato fascista con una presenza costante negli organismi di rappresentanza degli agricoltori. Pavoncelli sarà per 7 anni il più stretto collaboratore di Arrigo Serpieri, il teorico della politica agraria del fascismo. Se Serpieri è l’ideologo, Pavoncelli diverrà l’operatore sul campo di queste idee». In conclusione, l’autore fornisce un’interpretazione di quella che può rappresentare l’eredità lasciata dal conte Pavoncelli: «Se la storia ci ha dato una lezione, è quella dell’idea di un’agricoltura legata alla trasformazione, capace di cambiare le strategie aziendali, quando il mercato lo richiede. Pavoncelli è stato un attento lettore delle dinamiche del suo tempo, e quindi del mercato».