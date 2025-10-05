Il Cosenza espugna il Monterisi: l’Audace Cerignola perde 1-2

Sconfitta casalinga 1-2 per l’Audace Cerignola, contro un Cosenza che ribalta il momentaneo vantaggio dei padroni di casa. I gialloblù ripropongono la stessa formazione vista con il Catania, mentre gli avversari schierano una buona linea offensiva tra le più interessanti di questo torneo.

Dopo meno di quattro minuti il Cosenza richiede subito l’intervento del check all’FVS, per un intervento di Paolucci in area: nulla di fatto. Risponde con un bel sinistro al minuto 6 l’esterno Russo. Gli ospiti giocano molto alti e il Cerignola prova a ripartire in contropiede. Minuto 22, destro a giro di Cuppone sul secondo palo, di poco fuori. Sempre il numero 29 a tu per tu con Vettorel non riesce a concretizzare. Cretella (24′) tira verso la porta, sulla ribattuta Paolucci non aggancia in tempo. Risponde Cannavò al 29′ guadagnandosi solo un corner. Alla mezz’ora mezza rovesciata di Paolucci che lambisce il palo; azione nata da una palla vagante in area generata da un intervento pericoloso su Todisco. Il Cerignola chiede il check, l’arbitro nega il penalty. Vantaggio del Cerignola al 34′ con Emmausso: ripartenza, apertura a destra per Paolucci, cross al centro, il numero 90 controlla in corsa e appoggia in rete l’1-0. Allo scadere Kouan si gira rapido e calcia a rete da fuori. Nel quarto minuto di recupero Emmausso la gira bene di testa approfittando di un buon cross da calcio d’angolo. Azione fotocopia sul fronte opposto: al 50′ Kouan sfrutta bene il cross da corner e pareggia allo scadere 1-1.

Si riparte con gli stessi undici. Todisco (52′) la tenta dalla distanza. Due minuti più tardi ci prova anche Cretella. Fiammata di Kouan al minuto 56. Buona ripartenza dei padroni di casa, Cretella riceve palla a sinistra e spara a rete (58′). Punizione del Cosenza, in area salvataggio al contrario di Caporale. Bel suggerimento in area per Florenzi (64′) che non ci pensa troppo e punisce il Cerignola con un diagonale: è 1-2. Gli ospiti pressano alto il Cerignola che pare calato nel secondo tempo. Maiuri gioca la carta Gambale per gli ultimi venti minuti. Occasione gigantesca alla mezz’ora del secondo tempo proprio per il nuovo entrato, che di testa manca per pochi centimetri lo specchio. Bel tiro al volo di Emmausso al 77′ su cui è attento Vettorel. Poco dopo, sempre lui, si accentra e calcia. A due minuti dallo scadere rigore in movimento per il Cerignola che spreca. Finale con squadre lunghissime. Nel quarto minuto di recupero Vitale calcia a rete senza troppa convinzione. Non succede molto di più: finisce con una sconfitta figlia di un primo tempo sfortunato e di una seconda frazione di gioco in cui il Cosenza ha mostrato più carattere.

Audace Cerignola-Cosenza 1-2

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Visentin 6, Martinelli 6 (39’ st Ligi sv), Todisco 5.5; Russo 6, Cretella 6 (18’ st D’Orazio 5.5), Bianchini 6 (26’ st Gambale 5.5), Paolucci 5.5 (39’ st Moreso sv), Vitale 5; Emmausso 6, Cuppone 6 (39’ st Ntampizas sv). A disp.: Fares, Iliev, Ballabile, Gasbarro, Spaltro, Cocorocchio, Ianzano, Labranca, Ruggiero, Labranca, Parlato. All.: Maiuri 5.

COSENZA (4-3-3): Vettorel 7; Cimino 6, Dametto 5.5, Caporale 6, Ferrara 5.5; Kouan 7.5, Langella 7, Garritano 6.5; Ricciardi 7 (15’ st Florenzi 7), Mazzocchi 6.5, Cannavò 6.5 (25’ st D’Orazio 6). A disp.: Pompei, Barone, Begheldo, Contiero, Dalle mura, Ragone, Achour, Arioli, Mazzulla, Novello. All.: Busce 7.

ARBITRO: Gianluca RENZI di Pesaro

NOTE: Serata fredda e umida, terreno in buone condizioni, buona cornice di pubblico.

Reti: 34’ Emmausso, 45’ + 5’ Kouan, 19’ st Florenzi

Ammoniti: 45’ + 2’ Ricciardi, 30’ st Kouan, 32’ st Martinelli, 34’ st Visentin, 43’ st Langella

Angoli: 1-4

Recupero: 5’; 5’.