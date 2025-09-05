Il documentario su Francesco Marcone inaugura i campi “E!State liberi” a Cerignola

Sarà il documentario “Il sangue mai lavato” di Luciano Toriello, nato dal profondo desiderio di raccontare il lato umano, storico e politico della vicenda di Francesco Marcone, il Direttore dell’Ufficio del Registro di Foggia ucciso il 31 marzo 1995, vittima innocente di mafia, ad inaugurare la settimana di “E!State Liberi”, campi di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie organizzati da “Libera contro le mafie” in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto” di Cerignola dal 9 al 14 settembre. L’iniziativa, realizzata con il sostegno del Comune di Cerignola, si terrà presso il Cinema “Multisala Corso” e per l’occasione saranno presenti il Sindaco della città, Francesco Bonito, Paolo e Daniela Marcone, figli di Francesco Marcone, Federica Bianchi, Referente Provinciale di Libera Foggia e lo stesso Luciano Toriello, regista dell’opera.

Dal 2010 i Campi E!State Liberi a Cerignola accompagnano i partecipanti provenienti da varie parti d’Italia nell’approfondimento di alcuni temi centrali per l’impegno di Libera nella rigenerazione dei territori: il caporalato, il disarmo, la corruzione, la giustizia ambientale e sociale, il mutualismo sociale, le vecchie e le nuove Resistenze e l’antifascismo. Il campo “Lo Stato siamo noi” che si svolgerà dal 9 al 14 settembre presso il Laboratorio di Legalità “Francesco Marcone”, bene gestito dalla Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto”, sarà incentrato proprio sulla vita di Francesco Marcone, a 30 anni dal suo omicidio. I ragazzi e le ragazze tratteranno temi quali corruzione e anticorruzione, caporalato e consumo critico, mafie e antimafia e storia del territorio. Ne parleranno con testimoni e familiari delle vittime innocenti, attivisti e attiviste di Libera, sindacalisti, magistrati e esperti per approfondire e scoprire insieme come una storia personale possa trasformarsi in un racconto rigenerativo e trasformativo di un territorio come quello cerignolano e foggiano. Impegno e formazione e gioia e bellezza del territorio si fonderanno così insieme.

Protagonisti delle attività saranno 15 tra ragazze e ragazzi dell’ITI “Guglielmo Marconi” di Pontedera (PI) accompagnati da tre loro docenti che hanno deciso di inaugurare l’imminente avvio del nuovo anno scolastico con un’esperienza di impegno diretto su un bene confiscato alla mafia che passa per azioni di supporto concreto e l’approfondimento di tematiche legate al mondo della mafia e dell’antimafia. A sostegno dell’iniziativa una rete qualificata di partner a sancire la necessità di una sinergia utile a creare elementi di incidenza concreta verso la comunità: la Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, che ha messo a disposizione il Seminario per l’ospitalità del gruppo; la Caritas Diocesana, con cui la Cooperativa condivide progetti e percorsi; lo SPI-CGIL di Foggia, che supporterà lo spostamento dei volontari con due furgoni; la Sala Ricevimenti “Villa Demetra” che si occuperà di preparare gratuitamente i pasti per l’intera settimana. L’evento è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione a causa dei posti limitati. E’ necessario scrivere al numero whatsapp 0885/896655.