Il Duomo di Cerignola perde pezzi, nuovo appello per l’erogazione di fondi

Un appello affinchè venga erogato il contributo di 300mila euro, deliberato dalla giunta comunale nel marzo del 2024, destinato al restauro e alla manutenzione straordinaria del Duomo Tonti di Cerignola (Foggia) di proprietà comunale è stato lanciato da monsignor Vincenzo D’Ercole, parroco da sei mesi della Cattedrale, all’amministrazione comunale, già sollecitata attraverso una lettera inviata il 19 febbraio scorso. “Il duomo – spiega all’ANSA monsignor D’Ercole – versa in condizioni non ottimali. Quando mi sono insediato nella parrocchia ho notato gli intonaci interni ammalorati e d’intesa con la soprintendenza abbiamo effettuato lavori per garantire la sicurezza dei fedeli”. Il duomo nel 1934 è stato aperto al culto dei fedeli ed è una delle chiese più grandi del sud Italia, nota per la sua cupola alta oltre 75 metri. Nella lettera inviata a febbraio scorso, il parroco già sollecitava l’erogazione del contributo di 300mila euro deliberato dalla giunta comunale esattamente due anni prima, il 28 marzo del 2024, destinato ad interventi per il restauro e manutenzione straordinaria del Duomo.

Nel frattempo, la parrocchia Cattedrale ha lanciato una raccolta fondi rivolta alla città affinchè contribuisse ad affrontare i lavori più urgenti. “Fino ad ora – fa sapere il parroco -sono stati raccolti circa 9mila euro”. “Abbiamo appreso che l’amministrazione comunale ha candidato i lavori di restauro e valorizzazione del Duomo ad un finanziamento di circa 3 milioni di euro della Regione Puglia, ai fini di attrattività turistica. Ma si tratta di processi lunghi per cui abbiamo sollecitato l’amministrazione all’erogazione dei 300mila euro per completare i lavori di messa in sicurezza”. Sulla vicenda della mancata erogazione del finanziamento comunale, i consiglieri comunali del gruppo ‘avanti Cerignola’ hanno anche presentato un’interrogazione consiliare. (ANSA)