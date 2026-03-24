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    Il GAL Tavoliere avvia le azioni della nuova Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Il GAL Tavoliere annuncia l’avvio ufficiale delle attività previste dalla nuova Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2023-2027, approvata nell’ambito del Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia. La nuova programmazione rappresenta un passo decisivo per rafforzare la competitività, l’attrattività e la qualità della vita nelle aree rurali del Tavoliere, attraverso interventi mirati allo sviluppo economico, sociale e territoriale. La SSL nasce da un percorso partecipativo che ha coinvolto amministrazioni locali, imprese, associazioni e cittadini, con l’obiettivo di costruire una visione condivisa di sviluppo fondata su innovazione, sostenibilità e inclusione. Le prime azioni operative riguarderanno il sostegno alla creazione e allo sviluppo di nuove attività extra-agricole, con particolare attenzione ai servizi turistici, artigianali, alle microimprese locali e terzo settore.

    “Con l’avvio della nuova Strategia di Sviluppo Locale – dichiara il Presidente del GAL Tavoliere Avv. Leonardo Paparella – diamo il via a una stagione di investimenti che rafforzerà il ruolo delle nostre comunità rurali. Il GAL continuerà ad essere un punto di riferimento per imprese, enti e cittadini, accompagnando il territorio verso uno sviluppo più sostenibile, inclusivo e capace di generare nuove opportunità”. Nei prossimi giorni si procederà alla pubblicazione ed alla creazione di eventi di diffusione dei primi avvisi rivolti a imprese, enti e organizzazioni del territorio, con l’obiettivo di attivare investimenti e iniziative capaci di incidere concretamente sulla crescita economica e sociale del Tavoliere. Il GAL Tavoliere invita tutti gli interessati a seguire gli aggiornamenti attraverso il sito istituzionale ed i canali social, dove saranno rese disponibili informazioni, scadenze e opportunità legate alla nuova programmazione.

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