Il GAL Tavoliere avvia una sinergia con Cia, Confagricoltura e Copagri per un Gruppo Operativo sull’innovazione agricola

Il GAL Tavoliere avvia un percorso di confronto e co-progettazione con le principali organizzazioni professionali agricole della provincia di Foggia – Cia, Confagricoltura e Copagri – con l’obiettivo di valutare la costituzione di un Gruppo Operativo nell’ambito del bando SRG01-Sostegno ai Gruppi Operativi PEI AGRI. L’iniziativa nasce dalla volontà di mettere in rete imprese agricole, organizzazioni di rappresentanza, enti di ricerca, università, consulenti e altri soggetti dell’ecosistema dell’innovazione, per sviluppare e sperimentare soluzioni concrete in risposta ai fabbisogni del territorio rurale. Al centro del possibile progetto vi è lo sviluppo di un’idea innovativa capace di creare plusvalore per le produzioni agricole, attraverso la diffusione di buone pratiche e l’utilizzo di strumenti avanzati per una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse. In particolare, il percorso potrà comprendere l’impiego di DSS-Decision Support System, droni e tecnologie digitali per monitorare le colture, ottimizzare l’uso dell’acqua e degli input agricoli e migliorare la gestione del suolo.

L’obiettivo è promuovere un’agricoltura più intelligente e resiliente, in grado di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici attraverso una conoscenza più puntuale delle condizioni ambientali e produttive. L’innovazione tecnologica sarà inoltre collegata alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari del territorio e dei principi della dieta mediterranea. Tra gli ambiti di possibile sviluppo rientra anche lo studio di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per favorire un adattamento dell’alimentazione corretta agli stili di vita contemporanei, rafforzando il rapporto tra salute, cultura alimentare, produzioni locali e sostenibilità. «L’incontro con i referenti provinciali di Cia, Confagricoltura e Copagri rappresenta l’avvio di un percorso che intendiamo costruire in modo aperto, partecipato e concreto – dichiara Leonardo Paparella, presidente del GAL Tavoliere -. Il nostro territorio possiede competenze, esperienze e produzioni di grande valore: la sfida è riuscire a metterle a sistema attraverso ricerca, digitalizzazione e collaborazione. Vogliamo trasformare il Tavoliere in un laboratorio di innovazione agricola, capace di generare valore per le imprese, sostenibilità per il territorio e nuove opportunità per le nostre comunità rurali».

Il partenariato dovrà ora individuare i temi prioritari, i soggetti da coinvolgere e le possibili soluzioni da sviluppare all’interno del Gruppo Operativo, verificandone la coerenza con gli obiettivi del Partenariato Europeo per l’Innovazione in agricoltura-PEI AGRI e con i fabbisogni espressi dal territorio per un progetto che può prevedere un budget fino a 500mila euro, come massimale stabilito da bando. Il percorso guarda anche alla fase successiva, con l’ipotesi di dare continuità alle attività attraverso misure dedicate alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze locali, come la SRG10, favorendo la conoscenza delle produzioni del Tavoliere presso stakeholder, operatori e potenziali interlocutori esteri. L’obiettivo finale è costruire una filiera territoriale dell’innovazione capace di collegare agricoltura, ricerca, tecnologia, alimentazione e promozione, rafforzando la competitività delle imprese e il riconoscimento del Tavoliere come area di eccellenza agroalimentare e rurale.