Il GAL Tavoliere invita cittadini, enti locali, operatori economici e rappresentanti del terzo settore a partecipare all’incontro pubblico dedicato alla presentazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) per il CSR 2023–2027, in programma giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 18:00, presso la Sala Vetrata della Biblioteca “Palazzo Fornari” a Cerignola. Durante l’incontro saranno illustrati gli orientamenti strategici della nuova programmazione e forniti elementi utili per comprendere i criteri di selezione che verranno adottati nei prossimi bandi. L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per approfondire le modalità di accesso ai finanziamenti previsti e per avviare un dialogo costruttivo con il territorio. Il GAL Tavoliere intende promuovere una partecipazione ampia e consapevole, valorizzando il contributo di tutti gli attori locali nella definizione di percorsi di sviluppo sostenibile, inclusivo e coerente con le vocazioni del territorio.
Il GAL Tavoliere presenta la Strategia di Sviluppo Locale per il CSR 2023–2027
Incontro pubblico giovedì 4 dicembre presso la Biblioteca a Palazzo Fornari
