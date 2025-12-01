Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieAttualitàIl GAL Tavoliere presenta la Strategia di Sviluppo Locale per il CSR...

    Il GAL Tavoliere presenta la Strategia di Sviluppo Locale per il CSR 2023–2027

    Incontro pubblico giovedì 4 dicembre presso la Biblioteca a Palazzo Fornari

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    Il GAL Tavoliere invita cittadini, enti locali, operatori economici e rappresentanti del terzo settore a partecipare all’incontro pubblico dedicato alla presentazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) per il CSR 2023–2027, in programma giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 18:00, presso la Sala Vetrata della Biblioteca “Palazzo Fornari” a Cerignola. Durante l’incontro saranno illustrati gli orientamenti strategici della nuova programmazione e forniti elementi utili per comprendere i criteri di selezione che verranno adottati nei prossimi bandi. L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per approfondire le modalità di accesso ai finanziamenti previsti e per avviare un dialogo costruttivo con il territorio. Il GAL Tavoliere intende promuovere una partecipazione ampia e consapevole, valorizzando il contributo di tutti gli attori locali nella definizione di percorsi di sviluppo sostenibile, inclusivo e coerente con le vocazioni del territorio.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Politica

    Pulizia strade di Cerignola, si parte oggi con un nuovo calendario

    Da oggi 1° dicembre parte un piano più strutturato di pulizia delle strade di...
    Calcio

    L’Audace Cerignola ingrana la quarta: vittoria anche a Latina e decimo posto

    L'Audace Cerignola espugna anche il "Francioni" di Latina, nerazzurri battuti 0-2 con due rigori...
    Sport

    Battuta anche la Fiamma Torrese, terzo successo di fila per la Flv Cerignola

    Al pala "Tatarella", arriva la terza vittoria consecutiva per la Flv Cerignola: nell'ottava giornata...
    Calcio

    L’Audace Cerignola a Latina vuole consolidare il momento positivo

    Nel quadro della 16^ giornata del girone C di serie C, trasferta a Latina...
    Attualità

    Monsignor Bruno Forte a Cerignola il 2 dicembre

    In vista della Solennità della Immacolata Concezione, che la Chiesa celebra, in tutto il...
    Evidenza

    Consiglio rapido e maggioranza che abbandona

    Poco più di novanta minuti e poco recupero per un Consiglio comunale nelle premesse...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Politica

    Pulizia strade di Cerignola, si parte oggi con un nuovo calendario

    Da oggi 1° dicembre parte un piano più strutturato di pulizia delle strade di...
    Calcio

    L’Audace Cerignola ingrana la quarta: vittoria anche a Latina e decimo posto

    L'Audace Cerignola espugna anche il "Francioni" di Latina, nerazzurri battuti 0-2 con due rigori...
    Sport

    Battuta anche la Fiamma Torrese, terzo successo di fila per la Flv Cerignola

    Al pala "Tatarella", arriva la terza vittoria consecutiva per la Flv Cerignola: nell'ottava giornata...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)