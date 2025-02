Il gioiello di Achik manda al comando solitario l’Audace Cerignola: il fantasista decide a Caserta

Subentra, impiega sei minuti per essere decisivo con una grandissima rete: il primo gol dal suo ritorno di Ismail Achik regala il successo al Cerignola in casa della Casertana, con l’Audace a salire in vetta solitaria del girone C di serie C. Successo complessivamente meritato, anche se proprio nel finale un paio di brividi hanno attraversato la schiena dei 400 tifosi giunti al “Pinto”. Raffaele sostituisce lo squalificato Paolucci con Bianchini, mentre propone Volpe quinto in mediana a sinistra, con Achik inizialmente in panchina: sono le uniche due variazioni rispetto al successo sul Catania. É 4-2-3-1 per Pavanel, che piazza Vano riferimento avanzato, sostenuto da Kallon-Proia-Carretta. I ritmi sono buoni in avvio, gli ospiti prendono il comando delle operazioni mentre i campani cercando di pungere in contropiede. Al 17′, Capomaggio serve Tascone, il cui cross non viene indirizzato verso lo specchio da Salvemini. Due giri di lancette più tardi, troppo fiacco il colpo di testa di D’Andrea su spiovente di Capomaggio. Si gioca molto a centrocampo, intorno alla mezzora però gli ofantini confezionano due buone occasioni, in cui Zanellati si rende protagonista con deviazioni in corner: prima disinnesca una rovesciata di Visentin (27′), poi sventa con ottimo riflesso la stoccata dal limite dell’area piccola di Salvemini (28′). Solo nel finale di frazione, i ‘falchetti’ si fanno vedere minacciosi, Vano viene comunque ben contenuto dalla difesa. Audace più propositivo sicuramente, ma all’intervallo è 0-0.

La ripresa non muta lo spartito, con l’Audace a mantenere predominio territoriale e possesso: al 52′ Bianchini per due volte non centra il bersaglio, nella seconda circostanza calcia alto da posizione invitante. Conclusione alta di Salvemini, il quale chiede una deviazione che, forse, c’era. Pavanel cerca di dare la scossa con alcuni cambi, Carretta telefona a Greco quando scorre il 70′. Raffaele invece ne cambia tre contemporaneamente poco prima del 75′: Russo, Achik e McJannet per Coccia, Volpe e Bianchini. I padroni di casa protestano vivacemente per un rigore a loro giudizio non concesso su Llano. Il tecnico siciliano invece azzecca alla grande l’intuizione, perché al minuto 78 una manovra elaborata trova Achik poco oltre i venti metri: bordata potente e precisa all’incrocio dei pali, Zanellati battuto e tripudio del fantasista, che festeggia sotto il settore ospiti. I rossoblù a quel punto si riversano tutti in avanti, il tecnico delle ‘cicogne’ si cautela con gli ingressi di Gonnelli e Nicolao. Giusto nel finale, le due occasioni migliori della Casertana: su angolo di Deli, Bunino centra la traversa (c’era però un fallo su Capomaggio), fuori tempo massimo (al 96′, recupero di cinque giri di lancette allungato) Collodel dalla distanza coglie un clamoroso palo a Greco battuto. Al triplice fischio, giustificata la gioia di un Audace anche con l’occhio benevolo della dea bendata, ma non è un dettaglio secondario per una squadra forte e che vuole costruirsi un sogno.

Diventano 51 i punti di un Cerignola al dodicesimo risultato utile e alla quinta affermazione consecutiva in trasferta: le ‘cicogne’ volano e guardano tutti dall’alto, la strada però è ancora lunga. Domenica prossima, al “Monterisi”, sarà ospite una Turris penultima e con organico decisamente ridimensionato.

CASERTANA-AUDACE CERIGNOLA 0-1

Casertana (4-2-3-1): Zanellati; Llano, Kontek, Bacchetti, Fabbri (46’ Heinz); Damian (72’ Paglino), Collodel; Kallon (72’ Bunino), Proia (58’ Deli), Carretta (82’ Egharevba); Vano. A disposizione: Pareiko, Vilardi, Frison, Bianchi, Giugno, Falasca, Gatti, Capasso, Bakayoko. Allenatore: Massimo Pavanel.

Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Romano (82’ Gonnelli), Martinelli, Visentin; Coccia (72’ Russo), Tascone, Capomaggio, Bianchini (72’ McJannet), Volpe (72’ Achik); D’Andrea (82’ Nicolao), Salvemini. A disposizione: Saracco, Fares, Ligi, Santarcangelo, Sainz-Maza, Velasquez, Ianzano, Carrozza. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Rete: 78’ Achik.

Ammoniti: Llano, Vano, Kontek (C); Bianchini, Achik, Capomaggio (AC).

Angoli: 4-7. Fuorigioco: 2-2. Recuperi: 1’ pt, 5’ st.

Arbitro: Ramondino (Palermo). Assistenti: Romano (Isernia)-Linari (Firenze). Quarto ufficiale: Scarati (Termoli).