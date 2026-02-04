Il gran finale di Champions: tutte le statistiche del girone unico

Il nuovo format del torneo a girone unico ci regala tantissime sorprese soprattutto nella giornata finale, dove in pochi punti erano strette diverse squadre. Dalla 23esima alla 32esima posizione su 36 club, il gap finale è soltanto di 3 punti, così come dalla decima alla terza posizione: sempre 3 punti di distacco. Contano soprattutto i gol a determinare le quote calcio oggi della Champions aggiornate, con l’Arsenal che ha vinto tutto, il Benfica di Mou che ha fatto il miracolo e tre italiane su quattro qualificate ai playoff: tutte tranne il Napoli.

Benfica ai playoff: un altro miracolo di Mouriñho

Lo Special One ha preso la squadra a 0 punti e l’ha trascinata con la sua personalità fino ai playoff, con un finale mozzafiato degno di Hollywood, perché il Benfica è arrivato davanti al Marsiglia di De Zerbi, soltanto per 1 gol in più, segnato dal portiere nello strepitoso 4-2 contro il Real Madrid: José Mouriñho è tornato.

Napoli fuori, Inter, Juve e Atalanta dentro

Niente da fare per il Napoli di Conte, che lotta con tutte le sue forze ma il Chelsea vince 2-3 e chiude al sesto posto braccando gli ottavi di finale. I Partenopei hanno chiuso con 8 punti, 9 gol segnati e 15 reti subite. L’Inter non prende il treno per gli ottavi per un solo punto, l’Atalanta dopo un ottimo periodo crolla negli ultimi due match e la Juventus pareggia contro il Monaco a trazione under 0.5: tutte ai playoff come testa di serie.

Non sottovalutare mai il Real Madrid

Nelle statistiche all time i Galacticos dominano qualsiasi ranking, ma quest’anno la scena è tutta di Mbappe, che su 22 tiri totali nel girone unico, ha segnato 13 gol lanciandosi come capocannoniere del torneo. Il Bayern Monaco, Barcellona e PSG restano al top, i francesi con qualche difficoltà si qualificano per i playoff, mentre il Manchester City di Guardiola prende l’ultimo treno per gli ottavi proprio alla posizione numero 8, con Haaland che mantiene stabile la sua statistica in Champions di 56 gol in 56 presenze totali.

Le sorprese del girone unico

Oltre al Benfica c’è il Bodo Glimt che ha centrato i playoff, vincendo anche nella settima giornata contro i Citizens, inoltre, tra le sorprese figurano lo Sporting Lisbona che ha chiuso al settimo posto, il Chelsea protagonista di ottime prestazioni, ma anche il Tottenham, che ha chiuso al quarto posto con una sola sconfitta.

Arsenal devastante: ecco la favorita assoluta

Nel palinsesto delle quote champions league 2025/2026 i Gunners si sono guadagnati il primo posto in classifica e la posizione di favorite tra le pagine Antepost del torneo, vincendo 8 match su 8 e scrivendo le migliori statistiche fino a ora, con il miglior reparto offensivo da 23 gol e il miglior reparto difensivo da soli 4 gol subiti. Questo è solo l’inizio di un gran finale dove tutto può ancora accadere, tra favorite e sorprese, underdog e outsider, in un nuovo format che ha già regalato 487 gol totali, uno ogni 27 minuti, per una media realizzativa di 3.39 reti per match.