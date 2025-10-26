Il “Mercadante” riapre, presentata alla città la nuova stagione dello storico teatro di piazza Matteotti

È un giorno di festa per Cerignola, che può finalmente riappropriarsi di uno dei suoi storici fiori all’occhiello. Dopo più di due anni di chiusura, con una serie di lavori accompagnati da non poche polemiche, sul Teatro “Francesco Saverio Mercadante” – è proprio il caso di dire – si rialza il sipario. La principale struttura teatrale della città, inaugurata nel 1868, torna accessibile alla sua comunità. E, sull’onda dell’entusiasmo di chi non vuole perdere ulteriore tempo, nella mattinata di sabato 25 ottobre è stata presentata l’imminente stagione, con un incontro aperto alla cittadinanza proprio dalle tavole del teatro di Piazza Matteotti. Con la conduzione del giornalista Natale Labia, l’evento è stato l’occasione per scoprire cosa c’è da aspettarsi da parte del sempre più attivo contenitore culturale, con la direzione artistica di Savino Zaba. All’appuntamento hanno inoltre presenziato Maria Dibisceglia, vicesindaca e assessora alla cultura, Sante Levante, vicepresidente del consorzio Puglia Culture, e Giulia Traversi, condirettrice del teatro e responsabile per accessibilità e inclusività nella struttura.

Sono 16 gli spettacoli che costituiscono il cartellone principale, ancora una volta il “Teatro per tutti” al cui interno vi si trovano prosa, musica e danza, con i grandi classici ad andare di pari passo con gli spettacoli innovativi, non distogliendo lo sguardo dalla contemporaneità. Ma non mancherà la sinergia con la scuola, spalancando le porte del teatro ai ragazzi con un pacchetto di spettacoli a loro dedicati (con una serie intitolata “Col teatro si diventa grandi”), le compagnie teatrali locali e altre associazioni e realtà culturali del territorio. «Restituire il Teatro alla città è per noi importante ed emozionante (ha affermato la vicesindaca Dibisceglia, esprimendo e rinnovando gratitudine al ‘Roma-Teatro, Cinema E…’ che ha ospitato le scorse stagioni). Gli interventi effettuati hanno consentito di riaprire il teatro nel miglior modo possibile. Sono certa che sarà pieno ad ogni appuntamento perché sento grande voglia di spettacolo, di cultura, di ascoltare e discutere». «Siamo accanto alle Amministrazioni Comunali anche attraverso lo sviluppo delle stagioni teatrali. E abbiamo accompagnato il Mercadante e l’Amministrazione di Cerignola anche nel corso degli ultimi 2 anni – ha sottolineato Sante Levante -. Il nostro è un lavoro di dialogo con tutti gli operatori culturali delle città, per facilitarne i percorsi e rendere tutto più armonico». Sui temi dell’accessibilità e dell’inclusività, Giulia Traversi ha invece precisato che «siamo stati e siamo ancora fra i primi a livello nazionale a rendere un teatro fruibile a non vedenti e non udenti, anche attraverso spettacoli con attori, essi stessi, con diversa abilità».

«Riconsegnare il Mercadante alla città è un’emozione, ma anche una responsabilità -dichiara il direttore artistico Savino Zaba a lanotiziaweb.it -. Perché si restituisce un teatro storico, della metà dell’‘800, che ha visto passare, e calcare il suo palcoscenico, i più grandi nomi del teatro, del cinema e dello spettacolo italiano. Ho seguito in questo periodo, per quanto mi è stato possibile, i lavori di ristrutturazione: sono stati faticosi, manca ancora qualche piccolo dettaglio che puntiamo a completare a brevissimo. Il cartellone ripartirà a novembre e ne siamo contentissimi». Un’offerta, quella della stagione 2025/26, in cui si ambisce al salto di qualità: «Partiremo con uno spettacolo bellissimo che vede protagonista Malika Ayane, uno spettacolo di teatro-canzone. Ma ancora prima (il 9 novembre, ndr) abbiamo pensato di fare un regalo alla città, uno spettacolo fuori programma a cui si accederà con un biglietto dal costo simbolico, con uno dei nomi più grandi del teatro e del cinema italiano: Giancarlo Giannini, che verrà a raccontarci di Pietro Mascagni».

‘Un teatro per tutti’, ovverosia per tutti i gusti e soprattutto inclusivo: «La scelta del claim ‘Un teatro per tutti’ ruota attorno alla voglia di vedere questo foyer pieno, questo teatro veramente per tutti. Abbiamo fatto molta attenzione al costo dei biglietti, compatibilmente con il costo di produzione degli spettacoli. Ogni data prevede 10 biglietti da omaggiare a persone che non hanno la possibilità, non culturale ma economica, di partecipare a degli spettacoli. Biglietti che saranno donati dai servizi sociali del Comune di Cerignola. Ovviamente, ‘Un teatro per tutti’ significa davvero per tutti, anche per persone diversamente abili, in platea e sul palcoscenico. Giulia Traversi si occupa di questa sezione, di cui andiamo molto fieri, con spettacoli che prevedono traduzioni LIS e audioguide». In conclusione, un accorato appello che Zaba rivolge ai suoi concittadini: «Da parte nostra, stiamo cercando di fare tutto il possibile. Adesso l’appello è che questo teatro viva, non solo di spettacoli ma anche e soprattutto di spettatori. Aspettiamo i cerignolani a teatro, sono invitati ad abbonarsi, perché abbonarsi costa molto meno. Da direttore artistico, ho fatto molta attenzione al portafogli, che non è il mio ma della comunità, attraverso l’Amministrazione Comunale. Aspettiamo tutti, ma proprio tutti, a teatro».

