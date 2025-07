Il “Monterisi” miglior campo da gioco in erba artificiale di tutta la serie C

Il terreno in erba sintetica dello stadio “Monterisi” di Cerignola è stato premiato dalla Lega Pro come il migliore dell’intera serie C relativamente alla stagione 2024/2025, ricevendo un premio di 10mila euro. Il presidente Nicola Grieco ha così commentato: «Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento al Presidente della Lega Pro, Matteo Marani, per il prestigioso riconoscimento conferito alla S.S. Audace Cerignola per il miglior campo da gioco in erba artificiale del Campionato di Serie C 2024/2025. Un ringraziamento particolare va anche all’Amministrazione Comunale in carica, guidata dal Sindaco Bonito, per il costante sostegno e la proficua collaborazione istituzionale che ha reso possibile il raggiungimento di questo importante risultato. Questo riconoscimento nazionale è motivo di orgoglio per tutta la città di Cerignola e uno stimolo a continuare a investire con impegno e serietà nel nostro progetto sportivo». Inoltre, il massimo dirigente gialloblù è entrato a far parte del Comitato Esecutivo di Lega Pro, oltre alla già precedente carica di Consigliere nel direttivo. Un ulteriore riconoscimento per la società ofantina, sempre più solida realtà della terza serie nazionale.