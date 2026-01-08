Contattaci al 3286684015
    HomeNotizieAttualitàIl Natale di Torre Alemanna che ha illuminato Borgo Libertà con luci...

    Il Natale di Torre Alemanna che ha illuminato Borgo Libertà con luci e attività

    Si è concluso il calendario di eventi organizzato da Frequenze in occasione delle festività natalizie

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Musica, giochi, laboratori, teatro, balli. E tanta voglia di divertirsi, condividere momenti di festa, stare insieme per avvicinarsi alla storia del nostro territorio con linguaggi nuovi ed interattivi. A Borgo Libertà (Cerignola) si è concluso il ciclo di eventi “Natale a Torre Alemanna”, che tra dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026 ha accompagnato il Complesso Museale con luci e colori accogliendo visitatori piccoli e grandi in un percorso di eventi unici e gratuiti promossi da Frequenze, che hanno permesso di visitare, esplorare e conoscere attraverso modalità interattive e coinvolgenti uno tra i pochi insediamenti fortificati dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici ancora esistente nell’area mediterranea. “Natale a Torre Alemanna” è stato organizzato dalla cooperativa sociale Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola che ha patrocinato l’iniziativa.

    Presenze stabili del clima di festività natalizie che ha animato Borgo Libertà, sono stati il mercatino con cibo, bevande e oggetti artigianali, e l’Albero dei Desideri, in cui chiunque – grandi e piccini – ha potuto scrivere un pensiero positivo da appendere come addobbo per promuovere segni di solidarietà, vicinanza a chi vive momenti difficili, azioni di pace. E poi Artisti di strada, il concerto di “Musikando Band”, il cabaret della compagnia teatrale La Farsa, lo spettacolo “Il Grande e Potente Oz” di e con Oscar Strizzi, il laboratorio di manipolazione dell’argilla, il contest “La Pizza Sette Sfoglie” curato dalla Cooperativa Padre Pio, fino all’ultimo appuntamento con il laboratorio della Befana. Un ricco calendario di eventi che ha permesso alla comunità di trascorrere le festività natalizie in un clima di gioia e partecipazione, e di avvicinarsi a questo gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende di cavalieri legati all’imperatore Federico II e oggi sede del Museo delle ceramiche del XV-XVI secolo.

