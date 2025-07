Il nuovo Cerignola si è presentato, con la voglia di continuare ad essere importante

Si è alzato il velo sulla nuova stagione dell’Audace Cerignola, la quarta consecutiva fra i professionisti: il primo atto dell’annata 2025/2026 nella conferenza stampa tenutasi al Grieco Hotel, con la presenza dello stato maggiore della dirigenza. A fare gli onori di casa il presidente Nicola Grieco, al suo fianco il neoallenatore Enzo Maiuri, il ds Elio Di Toro e il dg Francesco Dibiase. «Ringrazio Di Toro e Dibiase per il lavoro svolto la scorsa stagione, ora diamo il via ad una nuova annata e gestisco la squadra come se fosse il mio terzo figlio. Mai ho pensato di cambiare lido – ha esordito Grieco – e do il benvenuto al mister. L’Audace lotterà in ogni partita e saremo sempre noi stessi». A seguire la presentazione ufficiale del mister ex Cavese, che raccoglie l’eredità di Giuseppe Raffaele, passato alla Salernitana. «È motivo di grande onore essere qui, ripagherò la loro fiducia dando tutto me stesso ogni giorno, non solo professionalmente ma anche umanamente. La società mi ha fatto una impressione incredibile, mi piace il senso di famiglia che si respira – ha detto Maiuri davanti ad una nutrita platea di tifosi -. Vedo tanta ambizione negli occhi del presidente, ci sarà un ringiovanimento della rosa ma non significa niente quando alle spalle c’è una proprietà seria ed ambiziosa. L’obiettivo sarà ottimizzare ciò che mi sarà messo a disposizione, attraverso i calciatori che resteranno e c’è ancora molto da fare da parte loro. Tutti insieme si può costruire qualcosa di importante».

Prende poi la parola Di Toro, non prima di aver riferito alla sala i saluti affidatogli dal tecnico Raffaele. «La scorsa stagione siamo stati penalizzati, ma va dimenticato immediatamente come sia finito lo scorso torneo. Ripartiremo dalla motivazione e dalla fame di rimettersi in gioco, unendosi ancora di più anche in riferimento ad altre possibili partenze. Noi dobbiamo lottare sempre – specifica l’uomo mercato dei gialloblù – ci sarà uno zoccolo duro e il mister impersonifica i nostri caratteri fondanti. Chiedo alla tifoseria di starci vicino, specie nei momenti complicati che arriveranno. Io non dimentico mai da dove siamo partiti». Il dg Dibiase si sofferma sull’importanza dei tifosi, ringraziandoli per la vicinanza e esortando a seguire con ancora più calore e passione l’avventura delle ‘cicogne’. Grieco rende nota la nomina di Gianni Nardiello come nuovo vicepresidente, a seguire la rassegna dei componenti dello staff tecnico e delle figure di supporto al tecnico. Il vice sarà Felice Scotto, Salvatore D’Alterio collaboratore tecnico, i confermati Maurizio Nanula e Davide De Martino (preparatore atletico) con Antonio Cagnazzo (preparatore dei portieri). Inoltre Giuseppe Savino match analyst, Carmine Cagnazzo responsabile scouting, Massimo De Prezzo medico sociale e Pierluigi Pastino altro collaboratore tecnico.

É intervenuto brevemente anche capitan Luca Martinelli, confermato al centro della difesa: il ritiro si svolgerà sempre a San Giovanni Rotondo dal 17 luglio, la squadra si ritroverà il 14 al “Monterisi” per i primi test fisici e atletici. La prima gara ufficiale il 10 agosto nel turno preliminare di coppa Italia Frecciarossa con l’Avellino: Di Toro ha affermato di aver dato disponibilità all’inversione di campo a causa dei lavori che interessano lo stadio degli irpini. Successivamente ci sarà l’ok o meno della Lega affinché si possa giocare al “Monterisi”.