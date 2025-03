Il “Pavoncelli” di Cerignola vincitore del concorso della regione Puglia ‘Mi impegno per la Legalità’

In occasione del giorno della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, venerdì 21 marzo 2025 alle ore 10.00 a Bari, nell’Aula del Consiglio regionale della Puglia, si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso “Mi impegno per la legalità” promosso dalla Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia. Saluti Istituzionali: Loredana Capone-Presidente del Consiglio regionale della Puglia; Domenica Gattulli-Segretario generale del Consiglio regionale della Puglia; Luigi Caroli-Presidente della Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata; Renato Perrini-già Presidente della Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata. Ospite dell’evento: Giuseppe Antonio De Donno-Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi. Il Procuratore è stato intervistato dagli studenti della 3^ Sez. BLS dell’l’Istituto Scolastico “Enrico Fermi” di Lecce nell’opera vincitrice “Indimenticabile intervista”. Modera: Anna Rita Delgiudice-Dirigente della Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari.

L’evento si svolgerà in diretta streaming al seguente link https://conferenza.consiglio. puglia.it/legalita/, durante la seduta della Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia. Nel corso della manifestazione verranno proiettati alcuni video vincitori del concorso, e alcuni studenti leggeranno, canteranno e presenteranno le opere vincitrici. Questo momento ha l’obiettivo di mostrare i risultati e gli obiettivi raggiunti dal concorso, ma soprattutto è un momento per valorizzare l’impegno, che attraverso la centralità dello studente promuove la “peer education” che mira a potenziare conoscenze, comportamenti e competenze che permettono di compiere scelte più responsabili e consapevoli.

Il concorso si è concluso con 48 istituti scolastici vincitori, distribuiti come da bando in tutte le Province della Regione Puglia, coinvolgendo 389 studenti. Prevedeva la candidatura di opere letterarie o artistiche o digitali, ed era finalizzato alla promozione e diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile tra i giovani, per incentivare la partecipazione attiva nella lotta alla criminalità e alla corruzione. Era rivolto agli studenti degli Istituti secondari di secondo grado del territorio della Regione Puglia. I temi da approfondire erano:

– conoscenza e lotta del fenomeno mafioso, della corruzione, delle forme di criminalità e illegalità;

– la prevenzione e il contrasto ai fenomeni del racket e dell’usura;

– gestione dei beni confiscati, con particolare riferimento all’uso sociale;

– vittime della mafia e dei fenomeni criminosi.

Questa terza edizione è stata arricchita da una nuova tematica: il fenomeno delle baby gang. Nell’elenco dei premiati anche l’Istituto “Giuseppe Pavoncelli” di Cerignola, con il lavoro dal titolo “Cerignola si riprende ciò che le appartiene…la storia dei beni confiscati alla mafia”.