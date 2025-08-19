Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieCulturaIl pianista cerignolano Francesco Raddato porta la musica per la Pace e...

    Il pianista cerignolano Francesco Raddato porta la musica per la Pace e sostenibilità in Colombia

    In Sudamerica il musicista ha da poco concluso una tournée presso istituzioni prestigiose

    Cultura

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Il pianista cerignolano Francesco Raddato ha da poco concluso una tournée di concerti e Master Class in Colombia, intitolata “La Música que nos Une-Tejendo lazos de fraternidad” (in italiano: “La Musica che ci Unisce-Tessendo legami di fraternità”). Il progetto ha voluto promuovere il messaggio della pace, il potere trasformativo della musica e pratiche di sostenibilità in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030). Durante la tournée, il musicista ha tenuto recital pianistici e Master Class presso istituzioni prestigiose, tra cui: il Teatro Tolima di Ibagué, l’Universidad Javeriana-Facultad de Artes di Bogotá, Conservatorio Amina Melendro de Ibagué, il Conservatorio del Tolima. Inoltre, Raddato è recentemente diventato membro gestore di “Ibagué Musical Sostenible”, un’iniziativa che promuove la sostenibilità attraverso la musica e che si ispira a obiettivi sociali e ambientali a lungo termine. Un artista della nostra città che, oltre a dare lustro alla sua terra natale, è protagonista attivo per la promozione della cultura della pace e impegno verso la sostenibilità.

    Il docente e concertista prosegue la sua attività in giro per l’Italia e non solo, fra l’altro il prossimo appuntamento sarà proprio a Cerignola venerdì 22 agosto sul sagrato della chiesa del Carmine, con l’evento “Musica&Radici-Le canzoni della vecchia Napoli”.

    Questo slideshow richiede JavaScript.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Calcio

    Un grande Cerignola si arrende solo ai rigori al Verona nei trentaduesimi di coppa Italia

    Il Cerignola si arrende solo ai rigori al Verona, nei trentaduesimi di finale della...
    Sport

    Dalla Liguria alla Flv Cerignola: Michela Trinca al palleggio

    Il terzo volto nuovo per la FLV Cerignola, in vista del campionato di serie...
    Calcio

    Il Cerignola riceve il Verona, Audace per una nuova impresa in coppa Italia

    Sognare non costa nulla, provarci altrettanto: l'Audace Cerignola ospita domani il Verona, nel quadro...
    Politica

    La Salandra (FdI): «Forze dell’Ordine presidio del territorio, grazie per la cattura del latitante Morra»

    “Esprimo il mio plauso per la cattura a Cerignola del latitante Tommaso Morra, già...
    Cronaca

    Cerignola, catturato da Polizia e GdF il latitante Tommaso Morra | Video

    É stato catturato a Cerignola, in provincia di Foggia, il latitante Tommaso Morra. Condannato...
    Sport

    Colpaccio in attacco, Diana Giometti è della Flv Cerignola

    Eccezionale colpo di mercato portato a segno dalla FLV Cerignola, che si è assicurata...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Calcio

    Un grande Cerignola si arrende solo ai rigori al Verona nei trentaduesimi di coppa Italia

    Il Cerignola si arrende solo ai rigori al Verona, nei trentaduesimi di finale della...
    Sport

    Dalla Liguria alla Flv Cerignola: Michela Trinca al palleggio

    Il terzo volto nuovo per la FLV Cerignola, in vista del campionato di serie...
    Calcio

    Il Cerignola riceve il Verona, Audace per una nuova impresa in coppa Italia

    Sognare non costa nulla, provarci altrettanto: l'Audace Cerignola ospita domani il Verona, nel quadro...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)