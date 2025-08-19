Il pianista cerignolano Francesco Raddato porta la musica per la Pace e sostenibilità in Colombia

Il pianista cerignolano Francesco Raddato ha da poco concluso una tournée di concerti e Master Class in Colombia, intitolata “La Música que nos Une-Tejendo lazos de fraternidad” (in italiano: “La Musica che ci Unisce-Tessendo legami di fraternità”). Il progetto ha voluto promuovere il messaggio della pace, il potere trasformativo della musica e pratiche di sostenibilità in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030). Durante la tournée, il musicista ha tenuto recital pianistici e Master Class presso istituzioni prestigiose, tra cui: il Teatro Tolima di Ibagué, l’Universida d Javeriana-Facultad de Artes di Bogotá, Conservatorio Amina Melendro de Ibagué, il Conservatorio del Tolima. Inoltre, Raddato è recentemente diventato membro gestore di “Ibagué Musical Sostenible”, un’iniziativa che promuove la sostenibilità attraverso la musica e che si ispira a obiettivi sociali e ambientali a lungo termine. Un artista della nostra città che, oltre a dare lustro alla sua terra natale, è protagonista attivo per la promozione della cultura della pace e impegno verso la sostenibilità.

Il docente e concertista prosegue la sua attività in giro per l’Italia e non solo, fra l’altro il prossimo appuntamento sarà proprio a Cerignola venerdì 22 agosto sul sagrato della chiesa del Carmine, con l’evento “Musica&Radici-Le canzoni della vecchia Napoli”.

