    Il poeta Mario Matera Frassese alla Mondadori Point di Cerignola

    Sabato 24 gennaio alle 18, presentazione della raccolta di liriche "La matura adolescenza"

    Cultura

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Sabato 24 gennaio 2026, dalle ore 18,00, presso la Libreria Mondadori Point di Cerignola, si terrà la presentazione di ‘La matura adolescenza’, raccolta di poesie di Mario Matera Frassese, illustrazione di copertina dell’artista torinese Magic Muh. Già passato per il Salone del Libro di Torino nel 2023, l’autore continua a conquistare l’interesse del pubblico e della critica, e questa volta approda nel cuore pulsante della cultura cerignolana. Nato a Frasso Telesino in provincia di Benevento, ma pugliese di fatto, Mario Matera Frassese ci restituisce una poesia autentica, che espressa con le sillogi Sognando un’utopia, Labirinto torinese, Moifà di Terravecchia e Le Maschere dell’ombra, giunge a La matura adolescenza, una narrazione di amori sofferti e sospesi, vissuti e consumati nella Torino dalle mille ciminiere che reagiva alla crisi dell’industria con il terrorismo e i cortei.

    Un travagliato percorso oscillante tra il richiamo di labirinti amorosi, densi di carnalità e passionalità, l’adesione all’impegno sociale e l’amore per la letteratura. Il capoluogo piemontese diviene così un vertice fondamentale di un triangolo ben definito: Sannio-Torino-Puglia, dove il suo vagabondare trova un senso, legando le emozioni a quella che possiamo chiamare la geografia dei luoghi e dei sentimenti. Sentimenti difficili e complessi che sono racchiusi nel murale riportato in copertina. Due amanti sono avvinti da bocche/proboscidi intrecciate che simboleggiano l’unione nella distanza: rappresentazione ossimorica dell’amore dei nostri tempi. Edita per i tipi di Musicaos Editore, la silloge è un ponte temporale tra passato e presente, in cui sono forti gli echi, le immagini e le tensioni di un’adolescenza sempre tangibile, da cui si sviluppa una vera e propria “intermittenza del cuore”.

    Una poesia attuale e coerente, che attraverso una trilogia: Il filo del cuore, Amori dileggiati, La matura adolescenza disegna il mosaico di un sentimento, di una storia fatta di tante storie che nell’ultimo decennio del Novecento hanno scandito il vagabondare del poeta. “Scrivere-ricordare-vivere” è il trinomio alla base della visione poetica dell’autore, per il quale, come afferma Lucio Toma, curatore della prefazione “l’adolescenza, è il teatro dell’inganno”. L’appuntamento con la poesia sabato 24 gennaio 2026, dalle ore 18,00, presso la libreria Mondadori Point di Cerignola, in via Bari 48. Ingresso libero.

