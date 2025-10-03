Il presidente Nicola Grieco presente all’assemblea di Lega Pro-Serie C

Il Presidente dell’Audace Cerignola e Consigliere di Lega Pro-Serie C, Nicola Grieco, ha partecipato ieri mattina all’Assemblea dei club, svoltasi a Firenze per l’elezione del nuovo Consigliere Federale e di due componenti del Consiglio Direttivo. Al termine dei lavori, Grieco ha espresso parole di apprezzamento per il percorso intrapreso sotto la guida del Presidente Matteo Marani e ha formulato i suoi auguri di buon lavoro ai colleghi Giulio Gallazzi, eletto Consigliere Federale, e Mauro Giacca e Vincenzo Grella, entrati a far parte del Consiglio Direttivo. “È stata un’Assemblea importante per il futuro della Lega Pro – ha dichiarato Grieco –. La nostra categoria rappresenta il cuore del calcio italiano e solo con unità e visione condivisa potremo affrontare le sfide che ci attendono”.
Ultimora
Politica
Forcone-Cafiero, Bonito: «Profonda non conoscenza delle questioni giuridiche e istituzionali»
Considerate le dichiarazioni del Consigliere comunale di opposizione Paolo Vitullo (“Bonito sta svendendo e...
Attualità
Domani sera a Cerignola mobilitazione in piazza per Palestina e Global Sumud Flottilla
Domani, 3 ottobre in Piazza Matteotti alle 19:30, studenti, universitari, lavoratori e disoccupati di...
Attualità
Martedì 7 ottobre a Cerignola il Giubileo della Sanità, delle persone ammalate e con disabilità
In questo anno di grazia che tutta la Chiesa sta vivendo con il Giubileo...
Politica
Cerignola, ripartiti i lavori per la realizzazione della pista ciclabile
Sono ripresi i lavori per la realizzazione della pista ciclabile lungo il corso cittadino....
Provincia
Orta Nova, un laboratorio di sartoria che cuce relazioni sociali e calze dei morti
Un laboratorio che intreccia mondi, esperienze e culture per dare vita a qualcosa di...
Politica
Dercole: «Bonito dopo la Tari, vuole aumentare anche l’Imu»
"Non bastava la stangata sulla Tari: adesso il sindaco Bonito, in una lettera indirizzata...
Altro su lanotiziaweb.it
Politica
Forcone-Cafiero, Bonito: «Profonda non conoscenza delle questioni giuridiche e istituzionali»
Considerate le dichiarazioni del Consigliere comunale di opposizione Paolo Vitullo (“Bonito sta svendendo e...
Attualità
Domani sera a Cerignola mobilitazione in piazza per Palestina e Global Sumud Flottilla
Domani, 3 ottobre in Piazza Matteotti alle 19:30, studenti, universitari, lavoratori e disoccupati di...
Attualità
Martedì 7 ottobre a Cerignola il Giubileo della Sanità, delle persone ammalate e con disabilità
In questo anno di grazia che tutta la Chiesa sta vivendo con il Giubileo...