    Il presidente Nicola Grieco presente all'assemblea di Lega Pro-Serie C

    Il presidente Nicola Grieco presente all’assemblea di Lega Pro-Serie C

    SportCalcio

    Pubblicato il

    da Redazione
    Il Presidente dell’Audace Cerignola e Consigliere di Lega Pro-Serie C, Nicola Grieco, ha partecipato ieri mattina all’Assemblea dei club, svoltasi a Firenze per l’elezione del nuovo Consigliere Federale e di due componenti del Consiglio Direttivo. Al termine dei lavori, Grieco ha espresso parole di apprezzamento per il percorso intrapreso sotto la guida del Presidente Matteo Marani e ha formulato i suoi auguri di buon lavoro ai colleghi Giulio Gallazzi, eletto Consigliere Federale, e Mauro Giacca e Vincenzo Grella, entrati a far parte del Consiglio Direttivo. “È stata un’Assemblea importante per il futuro della Lega Pro – ha dichiarato Grieco –. La nostra categoria rappresenta il cuore del calcio italiano e solo con unità e visione condivisa potremo affrontare le sfide che ci attendono”.

