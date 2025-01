Il primo colpo dell’Audace Cerignola nel mercato invernale è Giovanni Volpe

La S.S. Audace Cerignola comunica l’arrivo dell’attaccante Giovanni Volpe. Giunge dal Catanzaro (serie B), in prestito fino a fine stagione, con diritto di riscatto. Nato a Napoli, il 13 luglio 2002, ala sinistra, è cresciuto nelle giovanili di Napoli e Pro Vercelli. A 17 anni il suo esordio in serie C con la maglia del Potenza. Debutto condito dal gol vittoria contro il Catanzaro. Vestirà la casacca rossoblù per sei stagioni (111 presenze e 11 reti). In estate il suo approdo a Catanzaro nella seconda serie italiana (8 presenze). Il presidente Nicola Grieco rivolge a Giovanni Volpe il suo benvenuto e gli auguri di buon lavoro. Contestualmente si registra anche il primo movimento in uscita da parte della società ofantina: l’esterno Alberto Tentardini si è trasferito a titolo definitivo al Gubbio (serie C, girone B), lasciando i gialloblù dopo una stagione e mezza, con 47 presenze totali, una rete e quattro assist.