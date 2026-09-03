Il Procuratore Antimafia Rossi a Cerignola: «Lo Stato farà la sua parte, ma non rassegnatevi alla criminalità e siate solidali»

Dopo l’assalto dinamitardo all’ATM avvenuto mercoledì notte, Cerignola aveva bisogno di parole di speranza e contro la rassegnazione che hanno trovato voce nel dott. Roberto Rossi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari e Capo della Direzione Distrettuale Antimafia, ospite di un appuntamento organizzato dalla Diocesi nell’ambito delle celebrazioni in onore della Madonna di Ripalta, tenutosi ieri sera in piazza Matteotti e moderato da Roberto De Candia. Una personalità autorevole contro la mafia che – con un amaro tempismo – giunge nella città ofantina proprio nelle ore in cui la criminalità locale è di nuovo alla ribalta della cronaca. «Non dobbiamo rassegnarci mai alla criminalità spavalda, né al malaffare sottobanco – così il vescovo Mons. Fabio Ciollaro rivolgendosi a Rossi -. Non possiamo e non dobbiamo perdere la speranza. Cerignola, la terra di Capitanata, non sono un’isola franca per quelli che la Bibbia chiama operatori di iniquità. Il male più sfrontato non deve cantare vittoria».

In un dialogo che spazia tra fede, diritto e vita quotidiana, il procuratore capo ha individuato proprio nella Patrona di Cerignola una figura cui ispirarsi per la lotta all’ingiustizia: «Siamo portati a pensare che, di fronte a episodi così brutali, non possiamo fare niente. Tuttavia, proprio Maria, nel ‘Magnificat’ proclama che la Giustizia abiterà sempre tra di noi perché i potenti e i violenti saranno sconfitti dai poveri e dagli oppressi. Anche qui la Giustizia può trionfare, ma solo se lo Stato, in primo luogo il mio ufficio, la DDA di Bari, sarà in grado di perseguire efficacemente la criminalità e la collusione con essa, che è il fenomeno più preoccupante ed intollerabile».

Facendo eco a tanti altri rappresentati dello Stato che in passato si sono appellati alla cittadinanza, Rossi ha ribadito che la repressione dello Stato non è sufficiente e ha ribadito quanto sia fondamentale denunciare le cosiddette “zone grigie”: «É necessario che anche i cittadini facciano la loro parte non accettando la cultura criminale, opponendosi a quelle dinamiche delittuose che, nel lavoro e nella politica, sono sotto gli occhi di tutti ma nessuno ha il coraggio di combattere, come, ad esempio, il voto di scambio e la ricettazione, e negando quella narrazione perversa secondo cui la criminalità, tutto sommato, non faccia del male». Rossi esorta inoltre a costruire una città solidale e, dunque, impermeabile alla criminalità: «Nessuno vi chiede atti di eroismo, ma di essere solidali tra di voi. Questo è il vero antidoto alle mafie perché, laddove i cittadini si fanno forza a vicenda, non c’è la miseria e la solitudine in cui la mafia fa proseliti». (foto concesse gentilmente da don Antonio Miele)