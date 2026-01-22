Il produttore di Mahmood, Noemi e Renzo Rubini a Cerignola per un workshop

Una rara opportunità per gli artisti emergenti pugliesi di esibirsi dal vivo e confrontarsi direttamente con un professionista che ha lavorato con Mahmood, Noemi, Renzo Rubino, Miele e molti altri nomi noti della scena nazionale. Sabato 31 gennaio 2026 alle 16 la Groove Lab Music School di Cerignola ospiterà un esclusivo workshop showcase con il produttore e vocal coach Andrea Rodini, figura di riferimento del panorama musicale italiano e già giurato di Area Sanremo e vocal coach di X Factor. Andrea Rodini è produttore artistico, cantautore, musicista e vocal coach, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a X Factor e The Voice of Italy. È stato anche il primo manager e insegnante di Mahmood, accompagnandolo nella sua crescita artistica al CPM di Milano, e ha lavorato come produttore, autore e talent scout anche per artisti come Renzo Rubino, Noemi e Miele.

Il workshop showcase è pensato per cantanti, band e cantautori emergenti della zona che desiderano esibirsi con brani originali o cover e ricevere feedback diretto da un produttore di alto livello. Per la prima volta a Cerignola gli artisti del territorio hanno la possibilità concreta di farsi ascoltare da un professionista che lavora stabilmente con nomi importanti della discografia italiana, trasformando la Groove Lab in un vero punto di accesso all’industria musicale nazionale. Durante l’incontro, ogni artista o band potrà proporre il proprio materiale, confrontandosi con Andrea Rodini su interpretazione, scrittura, arrangiamento e direzione artistica. I posti in sala sono numerati e limitati, per garantire qualità d’ascolto e un’interazione reale con il pubblico e con il produttore, per cui è fortemente consigliata la prenotazione anticipata.

Il workshop si terrà presso la Groove Lab Music School, con sede in Piazza Gabriele D’Annunzio 4, Cerignola (FG). Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente la scuola attraverso i recapiti ufficiali tel whatsapp 3406932364 Groove Lab, specificando “Workshop con Andrea Rodini”. L’evento è organizzato in collaborazione con Gianni Colonna, fondatore e CEO dello studio di produzione Kuore Nero Production di Foggia, e con l’etichetta discografica Kuore Up Records, di cui lo stesso Andrea Rodini è socio, realtà impegnate nella scoperta, sviluppo e valorizzazione di nuovi talenti. Questa sinergia porta finalmente anche a Cerignola una filiera professionale completa – produzione, management ed etichetta – offrendo agli artisti emergenti un’occasione concreta per essere ascoltati, seguiti e, potenzialmente, inseriti in percorsi discografici strutturati.