Il prof. Angelo Giuseppe Dibisceglia confermato segretario dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa

Si è svolto a Roma, nell’aula magna della Pontificia Accademia Alfonsiana, dal 16 al 18 gennaio 2025, il XX Convegno dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa sul tema della “Cristianofobia”. Nelle dense giornate di analisi e di studio, docenti ed esperti, italiani e stranieri, si sono confrontati su un tema la cui rilevanza storica sollecita un’altrettanto importante riflessione sulla contemporaneità. Durante il Convegno, così come previsto dallo Statuto dell’Associazione, i presenti hanno rinnovato la composizione del Consiglio di Presidenza per il triennio 2025-2027. Al termine delle votazioni, il nuovo Consiglio è risultato così composto: fr. Giovanni Grosso O.Carm. (presidente), mons. Federico Gallo (vice presidente), prof. Angelo Giuseppe Dibisceglia (segretario), don Fabio prof. Besostri (tesoriere), p. Rocco Ronzani O.S.A. (consigliere per l’Area Nord), prof. Ulderico Parente (consigliere per l’Area Centro), prof. Sergio Tanzarella (consigliere per l’Area Sud).

L’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa, con sede a Roma, è un organismo costituito nel 1967 a La Mendola, presso il Centro di Cultura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, per favorire il coordinamento e l’aggiornamento dei docenti di Storia della Chiesa. I primi convegni, dal 1967 al 1985, furono dedicati ad approfondimenti sui vari periodi della Storia della Chiesa, mentre quelli successivi si sono incentrati su specifiche e interessanti questioni storiografiche. Dal 2001, oltre ai convegni triennali, l’Associazione organizza a Roma annualmente un forum di carattere didattico-metodologico; conta oltre centocinquanta soci distribuiti sul territorio nazionale e qualche adesione dall’estero.

Il prof. Dibisceglia (Cerignola, 1968) è docente stabilizzato per la Cattedra di “Storia della Chiesa e delle Dottrine Cristiane” nella Facoltà di Teologia dell’Università Pontificia Salesiana (Roma), docente invitato per il corso di “Storia della Chiesa moderna e contemporanea” nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense (Città del Vaticano) e per il corso “La morale tra il Concilio Vaticano I e il Concilio Vaticano II. Correnti teologiche, movimenti, autori” nella Pontificia Accademia Alfonsiana (Roma); consultore storico “ad casum” del Dicastero delle Cause dei Santi (Città del Vaticano); segretario dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa (Roma) e del Comitato di Redazione di «Chiesa e Storia», rivista dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa; membro del Comitato di Redazione della rivista «Ricerche Storiche Salesiane», collabora con l’Istituto Storico Salesiano (Roma), l’Associazione Cultori di Storia Salesiana (Roma) e con la «Rivista di Storia della Chiesa in Italia». Per la Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano è responsabile dell’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali.