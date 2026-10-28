Il rosso e il nero del Milan: imbattuto in campionato, fragile in Europa League

Due sconfitte nelle prime tre partite di Europa League, nessuna nelle prime otto giornate di Serie A. La stagione del Milan viaggia su binari che sembrano appartenere a squadre diverse: da una parte la continuità di un gruppo capace di restare agganciato alle prime posizioni, dall’altra un percorso europeo già complicato da due battute d’arresto senza gol segnati. Il 3-0 incassato a Bournemouth ha reso ancora più evidente questa contraddizione, soprattutto perché arrivato dopo il convincente poker sul campo del Salisburgo. La risposta di Udine, con il successo per 2-0 firmato da Christian Pulisic e Omari Hutchinson, ha immediatamente restituito al Milan la sua versione più affidabile. Ma proprio la rapidità del cambio di passo alimenta la domanda: quanto è già solida la squadra di Ruben Amorim e quanto, invece, dipende ancora dagli interpreti, dalle circostanze e dalla capacità di indirizzare le partite?

In Europa due sconfitte che pesano più dei numeri

Il bilancio della League Phase è essenziale: tre punti, quattro gol segnati e cinque subiti. Il Milan ha perso 2-0 a San Siro contro il Benfica, vinto 4-0 a Salisburgo e poi ceduto nettamente al Bournemouth. Tre risultati senza mezze misure, che raccontano un rendimento discontinuo anche all’interno della stessa competizione. Eppure, secondo le quote europa league dei portali più importanti, il Milan è una delle grandi favorite per la vittoria finale. L’aspetto più significativo è la distribuzione delle reti. Tutta la produzione offensiva europea è concentrata nella trasferta austriaca, mentre nelle altre due occasioni i rossoneri sono rimasti a secco. Non manca, dunque, la capacità di costruire una serata dominante; manca ancora la garanzia di essere competitivi quando la partita prende una direzione sfavorevole. Il successo di Salisburgo aveva suggerito una svolta. La successiva caduta inglese ha riportato il discorso sul terreno della continuità: una grande prestazione può mostrare il potenziale, ma per definire l’affidabilità di una squadra serve ripeterla.

Bournemouth, una serata compromessa prima dell’intervallo

Al Vitality Stadium il Milan si è trovato presto a inseguire. Il rigore trasformato da Justin Kluivert ha premiato l’avvio aggressivo degli inglesi, mettendo immediatamente i rossoneri nella condizione di dover cambiare il copione della gara. L’espulsione di Mike Maignan, arrivata per il colpo al volto di Tyler Adams e accompagnata da un secondo calcio di rigore, ha aggravato drasticamente la situazione. Marcus Tavernier ha firmato il raddoppio dal dischetto, mentre nella ripresa Amine Adli ha completato il risultato con una punizione. L’inferiorità numerica è una spiegazione decisiva dell’andamento dell’incontro, ma non esaurisce l’analisi. Il Milan aveva già sofferto l’intensità avversaria e faticato a trovare un’uscita efficace dalla pressione. Il rosso ha ridotto ulteriormente le possibilità di recupero, senza essere l’origine di tutte le difficoltà. È questo il punto più delicato per Amorim: distinguere il peso enorme dell’episodio dalle fragilità collettive emerse prima che la partita diventasse quasi impossibile da rimettere in piedi.

In campionato, invece, la continuità esiste

La fotografia della Serie A è sensibilmente diversa. Dopo otto giornate il Milan ha raccolto cinque vittorie e tre pareggi, arrivando a 18 punti senza conoscere sconfitte. Sedici gol realizzati e sette incassati completano un bilancio positivo, sostenuto dalla capacità di ottenere risultati anche attraverso incontri differenti. I rossoneri hanno vinto contro Torino, Venezia e Lecce, pareggiando con Juventus, Lazio e Sassuolo. Poi sono arrivati i successi contro Atalanta e Udinese, che hanno consolidato la presenza nelle posizioni di vertice. L’imbattibilità non equivale a un percorso perfetto: i tre pareggi hanno lasciato qualche punto per strada e non sono mancate fasi di sofferenza. Resta però un indicatore concreto. In campionato il Milan riesce a proteggere il proprio risultato con una regolarità che, finora, non ha trasferito in Europa. Il quarto posto, a quattro lunghezze dalla coppia formata da Inter e Lazio, restituisce la misura di un avvio competitivo, con margini di crescita ancora evidenti.

Udine e Atalanta: vittorie diverse, indicazioni complementari

Il 2-0 contro l’Udinese conta anche per il momento in cui è arrivato. Dopo Bournemouth, il rischio era trascinare in campionato tensione e insicurezza. Il Milan ha invece trovato presto il vantaggio con Pulisic, servito da Luka Modric, e ha chiuso l’incontro nella ripresa grazie a Hutchinson. Il valore della risposta va letto considerando anche le difficoltà dei friulani, arrivati alla sesta sconfitta consecutiva. Tuttavia, per una squadra reduce da una serata europea così negativa, vincere senza subire gol rappresenta un segnale utile di tenuta. Contro l’Atalanta, invece, il 3-2 aveva mostrato una convivenza meno rassicurante tra qualità e vulnerabilità: la capacità di costruire un vantaggio importante e la fatica nel difenderlo fino alla fine. Le due partite suggeriscono una lettura comune: il Milan possiede risorse per vincere, ma deve ancora rendere più uniforme la gestione dei diversi momenti dell’incontro.

Le rotazioni e il peso dell’esperienza

Una possibile chiave del rendimento europeo riguarda l’equilibrio delle formazioni. A Bournemouth Amorim ha inizialmente rinunciato sia a Modric sia ad Adrien Rabiot, affidandosi a una squadra che ha faticato a trovare riferimenti sotto pressione. Da qui nasce un interrogativo tecnico, più che una sentenza sul turnover. Cambiare è necessario in un calendario fitto; il problema è conservare, attraverso i cambi, qualità nella circolazione, distanze corrette e capacità di leggere la gara. L’assist di Modric a Udine offre un esempio concreto di quanto possa incidere un giocatore capace di riconoscere immediatamente il movimento giusto. Sarebbe però riduttivo spiegare ogni risultato con la presenza o l’assenza del croato. La lettura suggerita dalle partite è piuttosto che il Milan debba ancora distribuire meglio le responsabilità. Una struttura consolidata dovrebbe aiutare anche chi entra nelle rotazioni, evitando che alcune assenze modifichino troppo il funzionamento collettivo.

Il poker di Salisburgo impedisce giudizi semplicistici

Definire il Milan inadatto all’Europa sarebbe una conclusione affrettata. Il 4-0 sul Salisburgo dimostra che la squadra sa imporsi anche lontano da San Siro e dentro una competizione internazionale. La tripletta di Alphadjo Cisse e il gol di Gonçalo Ramos hanno accompagnato una prestazione efficace, capace di unire produzione offensiva e porta inviolata. Quella serata resta parte del quadro quanto le sconfitte contro Benfica e Bournemouth. Proprio per questo la questione riguarda la ripetibilità. Il Milan non deve scoprire se può giocare bene in Europa: lo ha già fatto. Deve capire come mantenere una soglia di rendimento sufficiente anche quando non riesce a esprimere il proprio calcio migliore. Tra il poker austriaco e il crollo inglese c’è uno spazio troppo ampio, che una squadra ambiziosa deve progressivamente restringere.

Il prossimo passo è riconoscersi in entrambe le competizioni

Il calendario offre subito nuove verifiche. In campionato attendono Bologna e Inter, mentre il successivo appuntamento europeo contro il Ferencváros assume un peso maggiore dopo i due passi falsi iniziali. Con cinque partite ancora da disputare nella League Phase, il percorso resta aperto. I margini per assorbire altre serate negative, però, si sono ridotti: recuperare terreno richiede continuità e una gestione più lucida degli incontri. Il Milan di Amorim ha già costruito qualcosa di riconoscibile in Serie A: resta imbattuto, segna con buona frequenza e ha saputo reagire immediatamente alla delusione di Bournemouth. L’Europa gli chiede un passaggio ulteriore, fatto di equilibrio, disciplina e capacità di restare dentro le partite difficili. La credibilità delle ambizioni rossonere passerà da qui: trasformare le qualità mostrate nelle giornate migliori in un rendimento sul quale poter contare anche quando il primo episodio gira dalla parte sbagliata.