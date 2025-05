Il Rotary Club Cerignola cambia nome e abbraccia il territorio dei Reali Siti

Il Rotary Club Cerignola annuncia con orgoglio la propria nuova identità: da oggi il nome ufficiale sarà Rotary Club Cerignola e Reali Siti, a testimonianza del desiderio di rappresentare e servire in modo più ampio l’intero territorio dei Cinque Reali Siti. La presentazione ufficiale avverrà in occasione di una serata-evento dal titolo “Emozioni da Film”, che si terrà venerdì 23 maggio alle ore 20:30 presso La Massarìa (SP83-Stornara). Un concerto in trio – pianoforte, violino e voce soprano – accompagnerà gli ospiti sulle note delle più celebri colonne sonore cinematografiche. All’iniziativa prenderanno parte le istituzioni locali, i rappresentanti dell’Unione dei Comuni dei Cinque Reali Siti, oltre al Governatore Rotary del Distretto Lino Pignataro, a sottolineare il valore simbolico e operativo di questa nuova fase per il Club.

Nel corso della serata sarà anche celebrata la cooptazione di una nuova socia, proveniente dal territorio dei Reali Siti, segnale concreto di una crescente apertura e inclusività del Rotary. L’evento avrà inoltre uno scopo benefico: sarà attiva una raccolta fondi a favore della Lega Fibrosi Cistica, per sostenere progetti di assistenza e ricerca. L’iniziativa è resa possibile grazie al prezioso contributo dei partner del territorio, che, condividendo i valori del Rotary, hanno scelto di sostenere con sensibilità la realizzazione della serata. «Questo cambiamento rappresenta un impegno concreto verso un Rotary più radicato, inclusivo e capace di generare valore per l’intera comunità dei Reali Siti», dichiara il Presidente del Club Giovanni Esposito. Il Rotary Club Cerignola e Reali Siti si conferma così non solo punto di riferimento per l’azione sociale e culturale sul territorio, ma anche spazio di dialogo, condivisione e progettualità al servizio della comunità.