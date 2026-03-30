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    “Il sangue mai lavato”, il documentario su Francesco Marcone proiettato sul bene confiscato a lui intitolato

    Domani l'evento organizzato dalla cooperativa sociale "Pietra di Scarto", a partire dalle ore 18.30

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Il prossimo 31 Marzo alle ore 18.30 a Cerignola, in occasione del 31° anniversario dall’uccisione di Francesco Marcone, il Direttore dell’Ufficio del Registro di Foggia ucciso il 31 marzo 1995, vittima innocente di mafia, la Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto” organizza la proiezione del documentario “Il sangue mai lavato” di Luciano Toriello, nato dal profondo desiderio di raccontare il lato umano, storico e politico di questa dolorosa vicenda. Sede dell’iniziativa, realizzata con il Patrocinio del Comune di Cerignola e in collaborazione con il Coordinamento Provinciale di “Libera contro le mafie”, sarà il Laboratorio di Legalità “Francesco Marcone” (Contrada Toro – S.S. 16 Km 706 – Uscita Sala Ricevimenti “Villa Demetra” a Cerignola), bene confiscato alla mafia, che la Cooperativa gestisce dal 2010. Per l’occasione saranno presenti Paolo e Daniela Marcone, figli di Francesco Marcone, Max Auracher, in rappresentanza di Libera Foggia, e lo stesso Luciano Toriello, regista dell’opera.

    “Il 31 Marzo non è mai una data come un’altra per noi – afferma Pietro Fragasso, presidente della Cooperativa -. E’ giorno di memoria, di impegno, di vita da ricordare e alimentare attraverso parole, gesti, abbracci. Il 31 Marzo 1995 Francesco Marcone, Direttore dell’Ufficio del Registro di Foggia, perdeva la vita per mano mafiosa. 31 anni dopo non smettiamo di coltivare la sua memoria, che oggi più che mai è collettiva, diffusa, incarnata nei gesti e nel lavoro di tanti e tante che abitano il bene confiscato che nel 2010 a lui abbiamo intitolato. Accoglieremo coloro che verranno a trovarci in un nuovo spazio, appena realizzato, pensato per accogliere eventi come questo. E sarà bellissimo farlo con fratelli e sorelle di strada come Paolo, Daniela, Luciano e Max”. L’evento è gratuito. Per info è possibile contattare il numero 0885/896655.

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