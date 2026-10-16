Il sindaco Bonito alla mobilitazione generale contro il carovita: attivato il Coc per la gestione dell’emergenza

Il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, ha partecipato questa mattina alla mobilitazione generale contro il carovita, insieme all’assessora alle Attività Produttive, Aurelia Tonti, e ai consiglieri comunali Rocco Dalessandro, Giovanni Grieco e Matteo Capuano. Una piazza Duomo gremita ha accolto autotrasportatori, agricoltori, operai, studenti e cittadini, uniti in una protesta che ha coinvolto l’intera comunità e riempito il cuore della città. Accanto agli organizzatori è intervenuto anche il vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, mons. Fabio Ciollaro, che ha invitato i manifestanti a proseguire la mobilitazione in maniera pacifica e civile, come avvenuto nei giorni scorsi. Dalla piazza si è levato anche un applauso spontaneo rivolto alle forze dell’ordine, impegnate a garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle manifestazioni.

«Sono appena rientrato da una mobilitazione che, per dimensioni e partecipazione, assume ormai una portata nazionale. Era da tempo che non vedevo una risposta così forte e convinta della nostra comunità: dai più giovani, la sorpresa più bella di questa giornata, a chi rischia concretamente di impoverirsi ogni giorno di più. È una questione sociale che i media nazionali continuano a ignorare. Ignorano i blocchi, i disagi, gli scaffali vuoti, la paura. Ignorano le nostre produzioni agricole, ormai svendute per pochi euro. Il corso cittadino è ancora completamente bloccato da una distesa di TIR, mezzi pesanti e agricoli. È l’immagine di una rabbia che esplode, della fatica di chi lavora e non riesce più a garantire un’esistenza dignitosa alla propria famiglia. Per quanto tempo ancora si potrà continuare a ignorare tutto questo?», ha dichiarato il sindaco Bonito.

Al rientro a Palazzo di Città, il primo cittadino ha firmato un’ordinanza urgente per l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile, con l’obiettivo di coordinare gli interventi necessari a fronteggiare le criticità legate alla mobilitazione e ai blocchi della circolazione. Le attività riguarderanno, in particolare, l’assistenza agli automobilisti rallentati o bloccati e la gestione delle criticità relative all’approvvigionamento di beni e materie prime essenziali. Rafforzato anche il presidio della Polizia Locale, per garantire il monitoraggio della situazione e il supporto alla cittadinanza. Intanto, alle ore 18:00 è previsto un nuovo incontro in Prefettura, al quale il sindaco Bonito è stato convocato insieme agli amministratori dei territori maggiormente interessati dalle proteste, per fare il punto sull’evoluzione dell’emergenza e sulle iniziative da intraprendere.